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  • ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -

    vs

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -

    PRE-MATCH

  • ΚΙΜΚΙ -

    vs

    ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -

    PRE-MATCH

  • ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -

    vs

    ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -

    PRE-MATCH

  • ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -

    vs

    ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    PRE-MATCH

  • ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -

    vs

    ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -

    PRE-MATCH

  • ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -

    vs

    ΚΟΛΩΝΙΑ -

    PRE-MATCH

  • ΑΛΑΒΕΣ -

    vs

    ΒΑΛΕΝΘΙΑ -

    PRE-MATCH

  • ΜΑΡΣΕΙΓ -

    vs

    ΑΜΙAΝ -

    PRE-MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66

    vs

    ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76

    vs

    ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • LIVE

    ΚΑΜΠΕΛΤAΟΥΝ 1

    vs

    CROYDON KINGS 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    PARA HILLS KNIGHTS 0

    vs

    ADELAIDE OLYMPIC 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΑΔΕΛΑΙΔΑ ΚΟΜΕΤΣ 1

    vs

    ΣΟΥΜΠΕΡΛΑΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    NE METROSTARS 0

    vs

    ADELAIDE CITY 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΡΟΑΡ 2

    vs

    ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    MAGWE 1

    vs

    ΣΑΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΙΝΤ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ U19 1

    vs

    ΠΡΙΜΠΡAΜ U19 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΝΤΕΣΝΑ ΤΣΕΡΝΙΧΙΒ U21 1

    vs

    ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ 1

    LIVE MATCH

  • ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 -

    vs

    ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ U21 -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΚΟΥAΝΓΚ ΝΑΜ 0

    vs

    ΣΧΙ ΜΙΝΧ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΧΟAΝΓΚ ΑΝΙ ΓΚΙΑ ΛAΙ 0

    vs

    ΤAΝ ΚΟΥΑΝΓΚ ΝΙΧ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    BUSAN BNK SUM (W) 30

    vs

    ΙΝΧΕΟΝ ΣΧΙΝΧΑΝ (Γ) 34

    LIVE MATCH

  • LIVE

    TARINGA ROVERS 0

    vs

    ACACIA RIDGE SC 1

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ 61

    vs

    ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 67

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ 62

    vs

    ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ 48

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 82

    vs

    ΝΕΜΠΡAΣΚΑ ΚΟΡΝΧAΣΚΕΡΣ 58

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ 77

    vs

    ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 75

    vs

    ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΤ. ΡΕΝΤΜΠΕΡΝΤΣ 65

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ 66

    vs

    ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ 62

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    AMERICAN UNIVERSITY 59

    vs

    ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ 64

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΧAΙΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΚΙΣ 71

    vs

    ΙΛΙΝΟΙΣ ΦAΙΤΙΝΓΚ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 69

    vs

    ΝΕΙΒΙ ΜΙΝΤΣΙΠΜΕΝ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ 71

    vs

    ΛΙΠΣΚΟΜΠ 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΟΛΓΚΕΙΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ 83

    vs

    ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ 70

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΣΕΝΤΡAΛ 86

    vs

    ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΓΚΙΣ 80

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΡΜΥ ΜΠΛΑΚ ΝΑΙΤΣ 68

    vs

    ΛΑΦΑΓΙΕΤ ΛΕΟΠΑΡΝΤΣ 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΟΡΓΚΑΝ ΜΠΕΡΣ 62

    vs

    ΝΟΡΦΟΛΚ ΣΤΕΙΤ 68

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΧAΟΥΑΡΝΤ ΜΠΙΣΟΝ 88

    vs

    ΝΤΕΛΑΓΟΥΕΡ ΣΤΕΙΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 100

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΙΣΤΕΡΝ ΣΟΡ ΧΟΚΣ 60

    vs

    ΚΟΠΙΝ ΣΤΕΙΤ ΙΓΚΛΣ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ 58

    vs

    ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 48

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠΕΘΟΥΝ ΚΟΥΚΜΑΝ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72

    vs

    ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΜ ΡΑΤΛΕΡΣ 70

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ 67

    vs

    ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ 61

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΟΝΓΚΓΟΥΝΤ ΛAΝΣΕΡΣ 53

    vs

    ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ 78

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΓΚΡΙΝ ΜΠΕΙ 78

    vs

    ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΛΚΟΡΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΕΙΒΣ 80

    vs

    ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 58

    vs

    ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ 57

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    SOUTHERN JAGUARS 89

    vs

    ΤΕΞΑΣ ΣΑΟΥΘΕΡΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 74

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΛΑΜΠAΜΑ ΧΟΡΝΕΤΣ 59

    vs

    ΤΖΑΚΣΟΝ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΣΤΕΙΤ 83

    vs

    ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΜΠAΠΤΙΣΤ ΛAΝΣΕΡΣ 50

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ 75

    vs

    ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ 70

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΕΜΦΙΣ ΤAΙΓΚΕΡΣ 68

    vs

    ΟΥΙΤΣΙΤΑ ΣΤΕΙΤ ΣΟΚΕΡΣ 60

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΙΟΥΤΑ ΒAΛΕΙ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 51

    vs

    UMKC ΚΑΝΓΚΑΡΟΥΣ 61

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 75

    vs

    ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΟΡΕΡΟΣ 61

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    MONTANA ST. BOBCATS 73

    vs

    ΣAΟΥΘΕΡΝ ΓΙΟΥΤΑ ΘAΝΤΕΡΜΠΕΡΝΤΣ 65

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΡΙΖΟΝΑ ΣΑΝ ΝΤΕΒΙΛΣ 83

    vs

    WASHINGTON HUSKIES 90

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΡΕΓΚΟΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΙΒΕΡΣ 68

    vs

    ΣΤAΝΦΟΡΝΤ 65

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΟΝΤAΝΑ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 64

    vs

    ΝΟΡΔΕΡΝ ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΜΠΕΑΡΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    EASTERN WASHINGTON 100

    vs

    ΑΙΝΤΑΧΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛΣ 75

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΙΝΤΑΧΟ ΒAΝΝΤΑΛΣ 64

    vs

    ΓΟΥΕΜΠΕΡ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ 76

    vs

    ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ 65

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 58

    vs

    ΕΒΑΝΣΒΙΛ ΠΕΡΠΛ ΕΙΣΙΣ 55

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣAΝΤΑ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 55

    vs

    ΚΑΛ ΣΤ. ΦΟΥΛΕΡΤΟΝ ΤΙΤΑΝΣ 53

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΝΤΕΙΒΙΣ ΑΓΚΙΣ 65

    vs

    ΧΑΒΑΗ ΡΕΙΝΜΠΟΟΥ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 67

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΟΝΓΚ ΜΠΙΤΣ ΣΤΕΙΤ 80

    vs

    ΚΑΛ ΠΟΛΙ ΜΑΣΤΑΝΓΚΣ 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 80

    vs

    ΝΟΘΕΡΝ ΑΡΙΖΟΝΑ 66

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΡΙΖΟΝΑ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 83

    vs

    ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 62

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΡΕΓΚΟΝ ΝΤΑΚΣ 90

    vs

    ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΜΠΕΑΡΣ 56

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 76

    vs

    PORTLAND PILOTS 62

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΕΒAΝΤΑ ΓΟΥΟΛΒ ΠΑΚ 71

    vs

    ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ 74

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΙΑΤΛ ΓΙΟΥΝ. -

    vs

    ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΠΡΑΝΤΛΕΙ ΜΠΡΕΙΒΣ -

    vs

    ΣΑΟΥΘ.ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΑΛΟΥΚΙΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -

    vs

    ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ 92

    vs

    ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 69

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΝΤΕ ΑΛΜAΓΚΡΟ 74

    vs

    ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 72

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    GIMNASIA 94

    vs

    ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ 68

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ 2

    vs

    ΚΟΜΠΡΕΣAΛ 2

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ -

    vs

    ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΓΚΡΑΦΙΚAΡ ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ -

    vs

    ΚΑΜΠΕΛ ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΤΡAΒΑ ΠΤΟΥΙ -

    vs