Ατλέτικο Μαδρίτης - Σοσιεδάδ: Τα highlights του συγκλονιστικού τελικού

Γιάννης Πολιάς
Δείτε τα highlights του τελικού του Copa del Rey, που βρήκε τη Σοσιεδάδ νικήτρια στα πέναλτι απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Για μία ακόμη χρονιά, στον τελικό του Copa del Rey έσπασαν καρδιές! Ατλέτικο Μαδρίτης και Σοσιεδάδ προσέφεραν απλόχερα θέαμα, φέρνοντας 2-2 στον τελικό της Σεβίλλης, πριν οι Βάσκοι καταφέρουν να επικρατήσουν 4-3 στα πέναλτι και κατακτήσουν το τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία τους.

Μπαρενετσέα και Ογιαρθάμπαλ ήταν οι σκόρερ για τους νικητές, Λούκμαν και Άλβαρες βρήκαν δίχτυα για τους Ροχιμπλάνκος, με τον Μαρέρο να είναι ο ήρωας των Τσούρι-Ούρντιν στην ψυχοφθόρο διαδικασία, καθώς απέκρουσε δύο εκτελέσεις και έφερε την κούπα ξανά στο Σαν Σεμπαστιάν.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

