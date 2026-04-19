Ατλέτικο Μαδρίτης - Σοσιεδάδ: Τα highlights του συγκλονιστικού τελικού
Για μία ακόμη χρονιά, στον τελικό του Copa del Rey έσπασαν καρδιές! Ατλέτικο Μαδρίτης και Σοσιεδάδ προσέφεραν απλόχερα θέαμα, φέρνοντας 2-2 στον τελικό της Σεβίλλης, πριν οι Βάσκοι καταφέρουν να επικρατήσουν 4-3 στα πέναλτι και κατακτήσουν το τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία τους.
Μπαρενετσέα και Ογιαρθάμπαλ ήταν οι σκόρερ για τους νικητές, Λούκμαν και Άλβαρες βρήκαν δίχτυα για τους Ροχιμπλάνκος, με τον Μαρέρο να είναι ο ήρωας των Τσούρι-Ούρντιν στην ψυχοφθόρο διαδικασία, καθώς απέκρουσε δύο εκτελέσεις και έφερε την κούπα ξανά στο Σαν Σεμπαστιάν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.