Συγκλονιστική ομιλία της Μπέτις πριν την Μπαρτσελόνα: «Χθες στις 23:00 έλαβα ένα μήνυμα...»

Η ομάδα νεών της Μπέτις κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας Νέων, με την ομίλια του αμυντικού των «βερδιμπλάνκος, Όσκαρ Μασκέ, πριν από την έναρξη του αγώνα να ραγίζει καρδιές.

Χθες (17/03) πραγματοποιήθηκε ο τελικός Κυπέλλου Νέων, ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και τη Μπέτις, με τους «βερδιμπλάνκος» να είναι εκείνοι που πανηγύρισαν τον τίτλο. Μάλιστα, οι νεαροί παίκτες του συλλόγου της Ανδαλουσίας έγραψαν ιστορία, καθώς κατέκτησαν το πρώτο τρόπαιο της ομάδας σε επίπεδο ακαδημιών για πρώτη φορά μετά από 26 ολόκληρα χρόνια.

🟢⚪️🏆 ¡El Real Betis juvenil es campeón de la Copa del Rey 26 años después!



Goleada 1-4 ante el FC Barcelona jugando a un muy buen fútbol.



Generación espectacular. HISTÓRICO.

Η Μπέτις, εκματελλευόμενη και τις πολλές απουσίες των «Μπλαουγκράνα», έκανε μια πολύ πειστική εμφάνιση κατακτώντας δίκαια τον τίτλο. Πέρα από όσα συνέβησαν όμως στον αγωνιστικό χώρο, μια από τις στιγμές που αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο το πνεύμα με το οποίο οι Σεβιγιάνοι προσέγγισαν τον τελικό ήταν η ομιλία που εκφώνησε ο Όσκαρ Μασκέ, ο αριστερός ακραίος αμυντικός της ομάδα νέων της Μπέτις, στα αποδυτήρια πριν από τον αγώνα. Ήταν μια συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία που άγγιξε όλη την ομάδα.

«Χθες στις 11 μ.μ. έλαβα ένα μήνυμα από τον καλύτερό μου φίλο, τον οποίο γνωρίζω από τότε που ήμασταν παιδιά. Χάρη σε αυτόν άρχισα να παίζω ποδόσφαιρο και χθες, μου είπε: "Κοίτα, τα παράτησα". Και ξέρετε γιατί; Επειδή πρέπει να σπουδάσει, πρέπει να δουλέψει, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο», ξεκίνησε να λέει ο νεαρός οπισθοφύλακας.

Το μήνυμα του φίλου του τον επηρέασε βαθιά και το μοιράστηκε με τους συμπαίκτες του, αναλογιζόμενος το προνόμιο να παίζει σε έναν τέτοιο τελικό: «Είπε κάτι που πραγματικά με εντυπωσίασε: ότι θα έπρεπε να το κάνω για αυτόν και για όλους τους ανθρώπους που δεν είχαν την ευκαιρία που έχουμε εμείς. Θέλω, λοιπόν, να το σκεφτείτε: είμαστε πολύ τυχεροί που βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Είμαστε πολύ προνομιούχοι που παίζουμε σε έναν τελικό του Youth Cup».

Ο Μασκέ ήθελε επίσης να τονίσει την υποστήριξη των οικογενειών και το έντονο αίσθημα συντροφικότητας μέσα στα αποδυτήρια. «Είμαστε προνομιούχοι επειδή όλα τα μέλη των οικογενειών μας μας έχουν στηρίξει από τότε που βγήκαμε για ζέσταμα. Οι συμπαίκτες μας που είναι στη Σεβίλλη έχουν βγει έξω... Είμαστε μια γ@μημ@ν@ οικογένεια. Σήμερα το κάνουμε για τον εαυτό μας, για τις οικογένειές μας και για αυτό το γαμ@μεν@ σήμα», κατέληξε.

Τα ενθαρρυντικά λόγια πράγματι απέδωσαν. Η Μπέτις βγήκε στο γήπεδο με συντριπτική ένταση, «καθάρισε» εύκολα τους Καταλανούς, επικρατώντας με το επιβλητικό 4-1 και στέφθηκε πρωταθλήτρια του Copa del Rey Juvenil μετά από έναν εντυπωσιακό αγώνα στο γήπεδο. Ένας τίτλος που, κρίνοντας από τα λόγια του νεαρού μπακ, είχε κριθεί ήδη από τα αποδυτήρια.