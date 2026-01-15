Πρώην παίκτης της Ρεάλ που τώρα είναι στην Αλμπαθέτε: «Γιατί να ζητήσω συγγνώμη για το γκολ;»

Ο Χαβιέ Βιγιάρ της Αλμπαθέτε, δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από την πρώην ομάδα του, την Ρεάλ Μαδρίτης.

Το χθεσινό σοκ στο οποίο υπέβαλε η Αλμπαθέτε τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο ντεμπούτο του Αλβάρο Αρμπελόα στον πάγκο της «Βασίλισσας», είχε πολλούς «δράστες» από την πλευρά των γηπεδούχων. Ένας από αυτούς ήταν ο Χαβιέ Βιγιάρ, ένας πρώην παίκτης των «Μερένχες», ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 42ο λεπτό.

Το 2021, ο 22χρονος πλέον μέσος μετακόμισε στη Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας υποστεί το «σοκ» της Μπαρτσελόνα. Βλέπετε, δύο χρόνια πριν έφτασε μία ανάσα από το να πάει στους Καταλανούς, αλλά επειδή δεν υπήρχε κενή θέση στο ρόστερ, η απόκτησή του δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Έτσι, κατέληξε στην Έλτσε πριν πάει στη «Βασίλισσα».

Το 2022 ανέβηκε στην Καστίγια, όμως ούτε εκεί ούτε στην U19 του συλλόγου έδειξε κάτι που να τον κάνει να ξεχωρίσει και να πάρει την ευκαιρία στην πρώτη ομάδα. Έτσι, από το 2024 πήγε στην Αλμπαθέτε, στην οποία αγωνίζεται μέχρι σήμερα.

«Γιατί να ζητήσω συγγνώμη»

Μετά το γκολ που πέτυχε στο χθεσινό ματς του Copa del Rey, ρωτήθηκε από το «El Larguero» του Cadena SER αν ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη για το κατόρθωμά του, όπως συνηθίζουν να κάνουν αρκετοί παίκτες όταν σκοράρουν απέναντι στην πρώην ομάδα τους.

Η απάντησή του ήταν αφοπλιστική… «Δεν νομίζω ότι πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Δεν έχω κάνει τίποτα στην πρώτη ομάδα για να ζητήσω συγγνώμη, δεν νομίζω ότι με θυμούνται πολλοί. Τώρα είμαι στην Αλμπαθέτε και είναι ο σύλλογος όπου είμαι χαρούμενος», είπε χαρακτηριστικά.