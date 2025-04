Ο Γκάβι πανηγύρισε την κατάκτηση του Copa Del Rey φορώντας μια σημαία που του έδωσε οπαδός της Μπαρτσελόνα, η οποία περιλάμβανε σλόγκαν κατά της Ρεάλ Μαδρίτης και αναφορά στον Πάμπλο Εσκομπάρ.

Η Μπαρτσελόνα θριάμβευσε στον τελικό-θρίλερ του Copa Del Rey απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και το τέλος του αγώνα βρήκε τους παίκτες της να γιορτάζουν με την ψυχή τους τη δεύτερη κούπα της σεζόν.

Ήταν ένας τελικός που άφησε εκνευρισμό και πικρία στις τάξεις των Μερένγκες σε όλα τα επίπεδα. Τόσο λόγω του σίριαλ που εκτυλίχθηκε την παραμονή του ματς, όσο και της απώλειας της κούπας που φέρνει πλέον την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι αντιμέτωπη με το να τελειώσει τη σεζόν μόνο με έναν τίτλο, αυτόν του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ τον περασμένο Αύγουστο.

Οι αντιδράσεις, όμως, δεν σταμάτησαν εκεί και επεκτάθηκαν και στο πεδίο των πανηγυρισμών των Μπλαουγκράνα. Συγκεκριμένα, του Γκάβι, ο οποίος εμφανίστηκε μετά τη στέψη της ομάδας του με μια σημαία που προκάλεσε σάλο εντός των τειχών των Μαδριλένων.

Όπως απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός, ο μέσος της εθνικής Ισπανίας τυλίχθηκε με μια σημαία της Μπάρτσα που του χάρισε ένας οπαδός μετά το ματς, η οποία όμως περιλάμβανε διπλό... φάουλ.

Gavi wearing a flag that says "AntiMadridistas" on it during Barcelona's Copa del Rey celebrations 😅 pic.twitter.com/BWdHcUqgIW