Ο τελευταίος (;) των ρομαντικών. Ο Χοακίν έφτασε στα 40 του χρόνια να διεκδικεί το Κύπελλο Ισπανίας. Με εμπειρία από τα 23 του όταν το κατέκτησε. Και το είχε πάρει παρέα στον γάμο του!

Tο γκολ του Μπόρχα Ιγκλέσιας στις καθυστερήσεις του ημιτελικού απέναντι στην Ράγιο Βαγιεκάνο έκανε το... ήδη φλεγόμενο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» να ταρακουνηθεί για τα καλά. Και τον Χοακίν, που ακόμα είχε δυνάμεις για να τρέξει, να φωνάξει, να ξεσπάσει και να τσιτώσουν οι φλέβες στο κορμί του – αφού είχε μπει με αλλαγή στο 82' – ν' αποτρελαθεί για την τεράστια ευκαιρία της καριέρας του.

Όχι ότι χρειάζεται και ιδιαίτερες αφορμές για να βγάλει στην επιφάνεια όλη την τρέλα του. Ο Χοακίν είναι ιδιαίτερο παιδί. Ιδιαίτερος... τρελός. Ρομαντικός. Στην αγαπημένη του Μπέτις, στην ηλικία των 40 ετών, η μοίρα του χαμογελά. Τον φλερτάρει και είναι ξεκάθαρο. Και ένα Κύπελλο τον περιμένει. Για να τον κάνει να θυμηθεί τα 23 του. Προτού ρίξει τους τίτλους τέλους στα 40 του, όπως έχει ήδη ανακοινώσει...

40(!)-year old @joaquinarte just helped Real Betis into the Copa del Rey final. Can he finish his career with a fairytale? 🏆🧚‍♂️ pic.twitter.com/yQ8bKTIWWU — 433 (@433) March 3, 2022

Η... παράνοια με την κούπα και η φωτογραφία από τον γάμο του

Πριν από 17 χρόνια, ο Χοακίν κατάφερε με την αγαπημένη του Μπέτις να πάρει το Copa del Rey. Στον μεγάλο τελικό εκείνης της χρονιάς οι Ανδαλουσιανοί επιβλήθηκαν 2-1 της Οσασούνα στο «Βιθέντε Καλντερόν». O θρύλος της ομάδας βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο σε ολόκληρη τη διάρκεια της αναμέτρησης που οδηγήθηκε και στην παράταση μέχρι να διαμορφωθεί το αποτέλεσμα. Σημειωτέον πως το γκολ της Οσασούνα, τότε, το είχε πετύχει ο Αλοΐζι, ο οποίος κάποτε ήταν να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και η υπόθεση «ναυάγησε» λόγω ιατρικών...

Εκείνη το έτος, το 2005, η Μπέτις κατέκτησε το Κύπελλο και ήταν και η τελευταία φορά που παρέστη στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Ο Χοακίν, στην ηλικία των 23 ετών και με την τρέλα που ήδη κουβαλούσε ως άνθρωπος, έφτασε... σε απίστευτα επίπεδα παραφροσύνης. Λίγη αναζήτηση στα social media θα βγάλει εύκολα μπροστά σας και την επική φωτογραφία όπου ποζάρει με το τρόπαιο... όπως τον γέννησε η μητέρα του.

Και αυτό το τρόπαιο, το πήρε μαζί του και στον γάμο του! Για να το έχει μπροστά, να το θαυμάζει, στην πιο σημαντική στιγμή της προσωπικής του ζωής! Από τη μια η σύζυγος και από την άλλη η κούπα με τη Μπέτις! Γιατί τέτοιος τύπος είναι ...

JOAQUÍN 💚 LA COPA DEL REY



Tonight could be a 60th appearance in the competition for Real Betis captain Joaquín.



When he won the trophy in 2005, he famously took it to his wedding 😂



He won again in 2008, and celebrated with a picture of him naked with the trophy.#LLL

🧡🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/69Gugjb3E1 — La Liga Lowdown 🧡🇪🇸⚽️ (@LaLigaLowdown) March 3, 2022

Απέναντι στην ομάδα με την οποία το έχει πάρει!

Με τη Μπέτις φτάνει στον μεγάλο τελικό έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια. Ο ίδιος, ατομικά, έχει να πανηγυρίσει αυτό τον τίτλο 14 έτη. Το δεύτερο Κύπελλο της καριέρας του είχε εξασφαλιστεί όταν αγωνιζόταν στην Βαλένθια. Την οποία τώρα θ' αντιμετωπίσει και θα προσπαθήσει να πονέσει, για να χαρίσει την απόλυτη ευτυχία και μια σπουδαία στιγμή ιστορίας στην λατρεμένη του Μπέτις.

Στον τελικό του 2008 ο Χοακίν είχε πάρει το δεύτερο μετάλλιο του θριαμβευτή του Copa del Rey, όταν οι «νυχτερίδες» επιβλήθηκαν 3-1 της Χετάφε για να κάνουν το τρόπαιο δικό τους. Και ενώ η Βαλένθια «κάηκε» το βράδυ της Τετάρτης μετά την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, στον Χοακίν προφανώς... δεν καίγεται καρφάκι για την πρώην ομάδα του.

Τη σέβεται, την τίμησε, όμως τώρα, αυτή η φανέλα που φοράει και τιμά, είναι ό,τι πολυτιμότερο έχει και ό,τι καλύτερο του έχει προκύψει στην ποδοσφαιρική του ζωή.

Betis players and fans celebrate qualifying for the final of the Copa del Rey. As you would. pic.twitter.com/VNrvHAOtQg — FotMob (@FotMob) March 4, 2022

Absolute scenes at the Benito Villamarín as Betis make the cup final for the first time since 2005 pic.twitter.com/XsP1iZ00Bz — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) March 3, 2022

Betis fans are UP for this one 😍👏



Some reception for the home team in tonight’s Copa semi-final!#LLL

🧡🇪🇸⚽️pic.twitter.com/xVpf5VexBz — La Liga Lowdown 🧡🇪🇸⚽️ (@LaLigaLowdown) March 3, 2022

«Θα βγω με τη γυναίκα μου με τη φανέλα και το σορτσάκι της ομάδας»!

Κάθισε κάτω, έπιασε το πρόσωπό του, προσπαθούσε να διανοηθεί τι συνέβαινε γύρω του. Πανζουρλισμός στο γκολ του Ιγκλέσιας. Το «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» του έμοιαζε εκείνη τη στιγμή ως ο παράδεισος. Αυτό ακριβώς που λένε ότι είναι εκεί ψηλά. Τόσο γαλήνιο, υπέροχο, μαγικό. Γελούσε ασταμάτητα. Ασυναίσθητα. Αν η ευτυχία είχε πρόσωπο, θα ήταν το δικό του. Με κάθε χαρακτηριστικό.

«Απόψε δεν θα έβγαινα με τη γυναίκα μου. Μου είπε “θα σε περιμένω σπίτι”. Έτσι κι εγώ θα πάω σπίτι... να αλλάξω και να βγω! Κι αν αργήσουμε πολύ να φύγουμε από το γήπεδο, θα βγούμε και θα φοράω ακόμα τη στολή της Μπέτις! Θέλω όμως να δω τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου γιατί όπως ο κόσμος της ομάδας και εγώ, έτσι πέρασε δύσκολα και η οικογένειά μου» ανέφερε ο Χοακίν εκείνες τις πρώτες στιγμές της ιστορικής πρόκρισης στον τελικό του Copa del Rey.

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι πιστώνεται μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας της ομάδας από την Ανδαλουσία. Του λόγου για τον οποίο οι οπαδοί της Μπέτις δεν κοιμήθηκαν σχεδόν καθόλου το βράδυ της Πέμπτης. Πριν από δυο χρόνια παρέλαβε μια ομάδα που βρισκόταν στην 15η θέση της LaLiga. Στην πρώτη του σεζόν κατάφερε να την βγάλει στο Europa League. Στη δεύτερη σεζόν της θητείας του, ο σύλλογος είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας και έφτασε στον πρώτο τελικό Κυπέλλου έπειτα από 17 χρόνια.

It’s gone midnight in Seville, but the night is young if you’re Real Betis 💚#LLL

🧡🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/FSBAkVfR15 — La Liga Lowdown 🧡🇪🇸⚽️ (@LaLigaLowdown) March 3, 2022