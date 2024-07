Ο Μέσι αρνήθηκε να ανταλλάξει φανέλα με παίκτη του Καναδά γιατί την είχε... τάξει σε πρώην παίκτη του Παναιτωλικού (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι δεν δέχθηκε να δώσει την φανέλα σε παίκτες του Καναδά που του τη ζήτησαν, επειδή είχε συμφωνήσει να την δώσει στον πρώην παίκτη του Παναιτωλικού και συμπαίκτη τους, Ντέρεκ Κορνέλιους.

Όταν αγωνίζεται ο Λιονέλ Μέσι απέναντι σε μία ομάδα, τα δύο πιο βασικά θέματα που απασχολούν τους ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας είναι πρώτον το πως θα τον σταματήσουν και δεύτερον το ποιος θα είναι ο «εκλεκτός» που θα πάρει την φανέλα του.

Αφού, λοιπόν, οι Καναδοί χθες δεν μπόρεσαν να κάνουν το πρώτο και είδαν την Αργεντινή να επικρατεί της ομάδας τους με 2-0 και να παίρνει εκείνη την πρόκριση στον τελικό, με τον Αργεντινό σούπερ σταρ μάλιστα να σκοράρει για το 2-0, συγκέντρωσαν τις προσπάθειές τους μετά την λήξη του αγώνα στο να πάρουν την φανέλα του.

Αρκετοί ήταν οι παίκτες της εθνικής ομάδας από την βόρεια Αμερική που πλησίασαν τον «Λίο», όμως εκείνος αρνήθηκε να τους δώσει την φανέλα του. Αυτό δεν το έκανε επειδή δεν ήθελε, αλλά επειδή είχε ήδη συννενοηθεί προτού λήξει το παιχνίδι να την δώσει σ' έναν άλλον παίκτη των αντιπάλων, που έδρασε γρηγορότερα και πρόλαβε τους συμπαίκτες του.

Αυτός ήταν ο Ντέρεκ Κορνέλιους. Ο 26χρονος μέσος, που πέρασε από την χώρα μας και τον Παναιτωλικό για ενάμιση χρόνο (Ιουλ. 2021 - Δεκ. 2022), πλησίασε τελικά τον Μέσι στο φινάλε του αγώνα και πήρε το σημαντικό αυτό κειμήλιο, όντας ο μεγάλος «νικητής» της βραδιάς στον τομέα αυτό.

Another reason why Lionel Messi is the greatest sportsman alive. 🐐pic.twitter.com/dc4luhk5S0