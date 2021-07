Αργεντινή - Μέσι: Η αγκαλιά της Αντονέλα και το φιλί κατά την άφιξη στο Ροσάριο (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε θριαμβευτής από τη Βραζιλία στο Ροσάριο. Τον υποδέχθηκε η σύζυγός του, Αντονέλα, η οποία τον αγκάλιασε και τον φίλησε.

Η Αργεντινή επέστρεψε θριαμβεύτρια από τα γήπεδα της Βραζιλίας, καθώς νίκησε τη Σελεσάο στο Μαρακανά και κατέκτησε το Copa America και μετά τη λαοθάλασσα που πολιόρκησε το πούλμαν που μετέφερε την αποστολή στο Μπουένος Άιρες, ο Λιονέλ Μέσι μετέβη στη γενέτειρά του, Ροσάριο.

Εκεί τον περίμενε η σύζυγός του. Η Αντονέλα Ρονκούσο έτρεξε πάνω του, τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Δείτε το συγκινητικό στιγμιότυπο:

