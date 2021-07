Εμιλιάνο Μαρτίνες: Ο πρώτος Αργεντινός με το Χρυσό Γάντι στο Copa America

Ποτέ ξανά κανείς άλλος Αργεντινός τερματοφύλακας δεν είχε καταφέρει ν' αναδειχθεί ο κορυφαίος πορτιέρε του Copa America και τώρα διακρίθηκε με το Χρυσό Γάντι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Ο άνθρωπος στον οποίο η Αργεντινή χρωστάει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης αφού απέκρουσε τρία πέναλτι στη διαδικασία από την οποία προέκυψε ο νικητής του ημιτελικού με την Κολομβία, έκανε ιδιαίτερη την βράβευσή του για το πρώτο Copa America της «αλμπισελέστε» έπειτα από 28 χρόνια.

Όσο κι αν ο ίδιος είχε πει ότι ήθελε το τρόπαιο περισσότερο για τον Μέσι και λιγότερο για τον εαυτό του, ο γκολκίπερ της Άστον Βίλα με τέσσερα clean sheets, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο τελικός του τουρνουά απέναντι στη Βραζιλία, κατέκτησε το Χρυσό Γάντι της διοργάνωσης.

Ποτέ ξανά κανείς άλλος Αργεντινός δεν είχε καταφέρει να πάρει το συγκεκριμένο βραβείο και το έκανε ο Μαρτίνες, που πανηγύρισε έξαλλα παρέα με τον Μέσι την τεράστια επιτυχία της εθνικής ομάδας...

