Μέσι - Νεϊμάρ: Τα είπαν για αρκετή ώρα ως κολλητοί μετά τον τελικό (vid)

Μετά την αγκαλιά τους στον αγωνιστικό χώρο και την φιλική αγάπη που τους συνδέει μετά τη συνύπαρξή τους στην Μπαρτσελόνα, οι Μέσι και Νεϊμάρ τα έλεγαν χαλαρά για αρκετή ώρα στον διάδρομο των αποδυτηρίων.

Ο Μέσι κατάφερε για πρώτη φορά στην καριέρα του να οδηγήσει την εθνική Αργεντινής σε τρόπαιο, με την «αλμπισελέστε» να κατακτά το Copa America για πρώτη φορά έπειτα από 28 χρόνια με το τελικό 1-0 επί της «σελεσάο».

Ο Νεϊμάρ αναζήτησε τον Αργεντινό κολλητό του μετά το ματς για να τον αγκαλιάσει, ενώ, οι δυο τους τα είπαν για αρκετή ώρα και στον διάδρομο των αποδυτηρίων μαθαίνοντας ο ένας τα νέα του άλλου...

Messi & Neymar after the match 🤝 pic.twitter.com/HLEWf08UA2

Things you love to see 🥰 pic.twitter.com/gE9PGsLnU5