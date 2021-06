Μέσι: Το ξύπνημα με ευχές και το μπάρμπεκιου για τα γενέθλιά του (vids)

Ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να βρίσκεται μακριά από την οικογένειά του, όμως, οι συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής έκαναν ιδιαίτερα τα 34α γενέθλιά του.

Ο «Λίο» γιόρτασε μαζί με την... ποδοσφαιρική του οικογένεια, τους συμπατριώτες του, οι οποίοι τον ξύπνησαν για να του ευχηθούν και να σβήσει εκείνο το κερί των γενεθλίων του σε μια πολύ όμορφη έκπληξη που του επιφύλαξαν.

Βέβαια, ο Αγουέρο που κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο με τον Μέσι έδειξε να απολαμβάνει και τόσο πολύ το ξύπνημα, αλλά χαλάλι για τον «αδερφό» του.

Μάλιστα, το πρόγραμμα είχε και μπάρμπεκιου για τον εορτασμό της ημέρας του «μάγου» της Μπαρτσελόνα και ηγέτη της «αλμπισελέστε».

Messi's Argentina teammates woke him up to sing Happy Birthday and give him presents 🎁



Family 💙 pic.twitter.com/BQtCxjY3Ff