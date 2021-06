Μέσι: Ισοφάρισε το ρεκόρ συμμετοχών στην εθνική Αργεντινής (pic & vid)

Ασφαλώς ήταν θέμα χρόνου να το κάνει κι αυτό... Ο Λιονέλ Μέσι είναι πλέον μαζί με τον Μασεράνο οι δύο ποδοσφαιριστές που κατέχουν το ρεκόρ συμμετοχών με την εθνική ομάδα της Αργεντινής...

Ο ηγέτης της «αλμπισελέστε» και της Μπαρτσελόνα θα ήθελε ιδανικά στο φετινό Copa America να γίνει ο μοναδικός κάτοχος της κορυφαίας επίδοσης σε επίπεδο εμφανίσεων με τη φανέλα με το εθνόσημο και φυσικά να το γιορτάσει με την κατάκτηση του τροπαίου.

Μετά το 1-0 επί της Παραγοουάης τα ξημερώματα της Τρίτης, ο «Λίο» ισοφάρισε την επίδοση που είχε ο Χαβιέρ Μασεράνο με 147 συμμετοχές στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του...

📱| Messi on Instagram: “Another important win to keep growing. I’m proud to have been able to wear the sky blue and white shirt as many times as my friend Masche, who I love very much and have always respected and admired.” pic.twitter.com/4zdwyHnsNL