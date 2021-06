Βραζιλιάνος φαν «τρέλανε» τον Μέσι, με τατουάζ-«έργο τέχνης» από το σήκωμα της φανέλας στο «Μπερναμπέου» (pics & vids)

Ο μυθικός πανηγυρισμός του Λιονέλ Μέσι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», με την υψωμένη φανέλα του μπροστά στους οπαδούς της Ρεάλ, έγινε έργο τέχνης στην πλάτη ενός «άρρωστου» φαν και προκάλεσε τον θαυμασμό του ίδιου του Αργεντίνου σταρ!

Είναι Βραζιλιάνος, αλλά στηρίζει φανατικά Λιονέλ Μέσι και κατά συνέπεια την εθνική Αργεντινής. Πριν από το ματς της Αλμπισελέστε κόντρα στην Ουρουγουάη για τη 2η αγωνιστική του Copa America, ο αργεντίνικος τηλεοπτικός σταθμός TycSports τον συνάντησε σε μια live σύνδεση έξω από το γήπεδο στη Μπραζίλια. Ο λόγος για τον Ίγκορ Μαγκαλιάες, ο οποίος θέτει υποψηφιότητα για το πιο αριστουργηματικό ποδοσφαιρικό τατουάζ όλων των εποχών, προκαλώντας τον δημόσιο θαυμασμό του ίδιου του εμπνευστή του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Μαγκαλιάες φανέρωσε το τατουάζ «έργο τέχνης» που έχει «χτυπήσει» στην πλάτη του, μία οπτική αναπαράσταση του μυθικού πανηγυρισμού του Μέσι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», όταν μετά το νικητήριο γκολ στο 90+3’ είχε τρέξει μπροστά στους οπαδούς της Ρεάλ και είχε υψώσει επιδεικτικά τη Μπλαουγκράνα φανέλα του.

Οι εικόνες δεν άργησαν να γίνουν viral και να φτάσουν, μάλιστα, στα μάτια του ίδιου του Λίο, ο οποίος έμεινε έκθαμβος και σχολίασε στο Instagram ότι θέλει να συναντήσει τον Μαγκαλιάες και να του υπογράψει το τατουάζ!

«''Άρρωστο'' τατουάζ. Το αγαπώ! Θα ήθελα να το δω από κοντά και να στο υπογράψω»

A Brazilian was interviewed by TyC Sports before the Argentina match and he showed his Lionel Messi tattoo which covers his entire back. Lionel Messi replied to the post on Instagram writing "Terrible (as in great) tattoo. I love it! I would like to see it and sign it." pic.twitter.com/na2Dq5NQn1