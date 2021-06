Μέσι: Ξεπέρασε τον Ρονάλντο στα γκολ με απευθείας φάουλ (pic & vid)

Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε ένα πανέμορφο τέρμα με απευθείας εκτέλεση φάουλ κόντρα στη Χιλή και με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Αργεντινή και Χιλή αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, για τη φάση των ομίλων του Copa America, ωστόσο αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν το γκολ του Λιονέλ Μέσι.

O Αργεντινός αστέρας εκτέλεσε εκπληκτικά ένα φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή και παρά την προσπάθεια του γκολκίπερ της Χιλής, ήταν αδύνατον να αποκρούσει, με την μπάλα να πηγαίνει στο βάθος της εστίας του.

Με αυτόν τον τρόπο ο Λιονέλ Μέσι ξεπέρασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε γκολ με απευθείας φάουλ, καθώς πλέον μετράει 57 ενώ ο Πορτογάλος 56.

Από τα 57 τα 50 ο Μέσι τα έχει πετύχει με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και τα υπόλοιπα επτά με την «αλμπισελέστε». Από την πλευρά του ο «CR7», μετράει 13 γκολ με απευθείας φάουλ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 33 με την Ρεάλ Μαδρίτης, και 10 με την εθνική του ομάδα.

Messi has played almost 145 less matches than Ronaldo but now has more free kick goals. pic.twitter.com/3V75Ju3ArO