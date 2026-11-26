Η απόφαση του CAS δικαιώνει τη Σενεγάλη και επιβεβαιώνει ότι το αποτέλεσμα κρίνεται στο γήπεδο, εκτός αν αποδειχθεί δόλος ή διαφθορά. Μια αρχή με ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας.

Την ώρα που ο Μεντί πάλευε να μείνει συγκεντρωμένος μπροστά στην πίεση του Μαρόκου, λίγα μέτρα από την εστία του τέσσερα παιδιά που μάζευαν τις μπάλες, ντυμένα με τη φόρμα της εθνικής ομάδας της διοργανώτριας, περικύκλωναν και παρενοχλούσαν τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα της Σενεγάλης, Ντιούφ. Ήθελαν να του αρπάξουν μια πετσέτα. Έβρεχε καταρρακτωδώς στο Ραμπάτ εκείνο το βράδυ και το σκορ ήταν ακόμη στο μηδέν. Τον Ντιούφ τον κυνήγησαν, τον έριξαν κάτω. Παρ' όλα αυτά, με τίποτα δεν κατάφεραν να του πάρουν την πετσέτα με την οποία ο Μεντί σκούπιζε τα γάντια του.

Για να δικαιολογηθεί μια τέτοια συμπεριφορά, έγινε λόγος για μαύρη μαγεία. Οι πετσέτες των αντίπαλων τερματοφυλάκων είχαν μετατραπεί, λέει, σε πανίσχυρα φυλαχτά που απειλούσαν να τινάξουν στον αέρα τις ελπίδες του λαού του Μαγκρέμπ. Ακόμη και ποδοσφαιριστές όπως ο Χακίμι ή ο Σαϊμπαρί πήραν μέρος στις επιδρομές κατά των μαγεμένων πανιών. Ήταν μια πρωτοφανής συμπεριφορά για το σύγχρονο ποδόσφαιρο, και η CAF αποφάσισε να την επιβραβεύσει δίνοντας στη διοργανώτρια το βραβείο «Ευ Αγωνίζεσθαι» του τουρνουά. Αργότερα η ίδια Αφρικανική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία αποφάσισε να αφαιρέσει από τη Σενεγάλη τον τίτλο που είχε κατακτήσει μέσα στο γήπεδο. Αυτό απλώς επιβεβαίωσε ότι σε εκείνο το Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2025 δρούσαν δυνάμεις πολύ ισχυρότερες από οποιοδήποτε φετίχ. Ένα πράγμα πάντως δεν μπορεί κανείς να της αρνηθεί: μια κάποια συνέπεια στον τρόπο που αντιλαμβάνεται την αθλητική δικαιοσύνη.

Η Σενεγάλη δεν παρέδωσε ποτέ το τρόπαιο ούτε τα μετάλλια που κέρδισε στο Ραμπάτ. Κυκλοφόρησαν μάλιστα φήμες ότι το κύπελλο φυλασσόταν ως κόρη οφθαλμού σε στρατιωτική βάση της χώρας, για παν ενδεχόμενο. Τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς ανακοινώθηκε η διοικητική ποινή που ανακήρυσσε νικητή το Μαρόκο. Τότε η σενεγαλέζικη ομοσπονδία πήρε το κύπελλο στο Παρίσι και το παρουσίασε στο «Stade de France» στους ομογενείς της διασποράς. Ήταν μια δημόσια πρόκληση που έδινε ακόμη περισσότερο βάρος στην προσφυγή της στο CAS. Γιατί άλλο να στερείς από τη Σενεγάλη τον τίτλο με ένα συστημένο φαξ, και εντελώς άλλο να πείσεις τους Σενεγαλέζους ότι δεν είναι πια οι νόμιμοι πρωταθλητές Αφρικής. Αν τα είχαν βάλει με το μισό Μαρόκο για μια πετσέτα, φανταστείτε τι θα έκαναν για να κρατήσουν το κύπελλο.

Υπάρχει κάτι ποιητικό στο ότι οι Σενεγαλέζοι δεν χρειάστηκε να το επιστρέψουν για να το πάρουν πίσω. Το ίδιο ισχύει και για τους δέκα μήνες βασανιστικής αναμονής, μέχρι το επίσημο αποτέλεσμα να ταυτιστεί ξανά με αυτό που έδειχνε ο πίνακας του γηπέδου στο τελευταίο σφύριγμα. Το CAS αποκατέστησε τελικά τη Σενεγάλη ως πρωταθλήτρια, μια ιδιότητα που εκείνη ουδέποτε απαρνήθηκε όσο περίμενε να συμφωνήσει η διοικητική έκβαση με την αγωνιστική. Ήταν ένα δείγμα περηφάνιας, σε έντονη αντίθεση με την ελάχιστη αξιοπρέπεια όσων προσπάθησαν να της τον στερήσουν παρατάσσοντας δικηγόρους στη θέση των επιθετικών και των μέσων. Η διπλή της νίκη είναι μια παρηγοριά σε αυτό το για πολλούς... ινφαντινοποιημένο ποδόσφαιρο, που ενδίδει πολύ εύκολα στα συμφέροντα της εξουσίας.

Επιπλέον, η απόφαση του CAS ενισχύει την αρχή ότι όσα αποφασίζονται μέσα στο γήπεδο δεν αμφισβητούνται, εκτός αν αποδειχθεί δόλος ή διαφθορά. Στις μέρες μας αυτό δεν είναι καθόλου αμελητέο. Ο πειρασμός να ξαναγράφεται η ιστορία στα γραφεία δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο της Αφρικής. Ωστόσο, πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία, γιατί το παιχνίδι στα δικαστήρια δεν έχει τελειώσει ακόμη...