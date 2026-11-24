Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου εξέφρασε την έκπληξή της για την απόφαση του CAS να ανατρέψει εκείνη της αφαίρεσης του τίτλου του Copa Africa από τη Σενεγάλη.

Το CAS αποφάσισε ότι ο τίτλος του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής πρέπει να επιστρέψει στη Σενεγάλη, με τους Μαροκινούς να εκφράζουν την έκπληξή τους για την εξέλιξη αυτή με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας.

Μεταξύ άλλων, σε αυτήν διαβάζουμε πως «δεν ελήφθη υπόψη το αίτημά της να υπάρξουν οι απαραίτητες νομικές συνέπειες για πρακτικές που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διαιτητικής διαδικασίας». Καταλήγοντας, οι Μαροκινοί τονίζουν πως θα ακολουθήσουν «όλες τις διαθέσιμες νομικές διαδικασίες, προκειμένου να προσβάλουμε την απόφαση του CAS».

Αναλυτικά:

Η Βασιλική Μαροκινή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έλαβε γνώση της απόφασης του CAS, η οποία εκδόθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, στη Λωζάνη της Ελβετίας, σχετικά με την προσφυγή που κατέθεσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης κατά της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF), αναφορικά με τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βασιλική Μαροκινή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εκφράζει την έκπληξη και τη διαμαρτυρία της για το γεγονός ότι δεν ελήφθη υπόψη το αίτημά της να υπάρξουν οι απαραίτητες νομικές συνέπειες για πρακτικές που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διαιτητικής διαδικασίας. Ειδικότερα, αναφέρεται σε όσα επιβεβαιώθηκαν σχετικά με την επικοινωνία του Γερμανού διαιτητή του CAS, Ούλριχ Χάας, με τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης, 48 ώρες πριν από την έκδοση της απόφασης.

Παράλληλα, η Βασιλική Μαροκινή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επισημαίνει ότι η απόφαση δεν έλαβε υπόψη την πρόσφατη κατεύθυνση που έχουν υιοθετήσει τόσο το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (IFAB) όσο και η FIFA σχετικά με την αποχώρηση των παικτών από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή, καθώς και τις ευθύνες και τις πειθαρχικές κυρώσεις που απορρέουν από μια τέτοια ενέργεια. Ως εκ τούτου, η Βασιλική Μαροκινή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να ακολουθήσει όλες τις διαθέσιμες νομικές διαδικασίες, προκειμένου να προσβάλει την απόφαση του CAS.