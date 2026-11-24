Το CAS δικαίωσε τη Σενεγάλη, που πήρε πίσω τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Δικαίωση για τη Σενεγάλη! Τα Λιοντάρια της Τεράνγκα κέρδισαν την έφεση στην οποία είχαν προχωρήσει και πήραν πίσω τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής που είχαν χάσει στα χαρτιά για την αποχώρησή τους από τον επεισοδιακό τελικό με το Μαρόκο.

Το CAS αποφάσισε να ανατρέψει την απόφαση για αφαίρεση του τίτλου από τους Σενεγαλέζους, στην οποία είχε προχωρήσει η CAF επικαλούμενη το άρθρο 52 των κανονισμών, που ανέφερε ότι «αν, για οποιονδήποτε λόγο, μια ομάδα αρνηθεί να αγωνιστεί ή αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο πριν από τη λήξη του κανονικού χρόνου, χωρίς την άδεια του διαιτητή, θα θεωρείται ηττημένη και θα αποκλείεται από τη διοργάνωση».

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