Σενεγάλη: Κέρδισε την έφεση και πήρε πίσω τον τίτλο του Copa Africa
Δικαίωση για τη Σενεγάλη! Τα Λιοντάρια της Τεράνγκα κέρδισαν την έφεση στην οποία είχαν προχωρήσει και πήραν πίσω τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής που είχαν χάσει στα χαρτιά για την αποχώρησή τους από τον επεισοδιακό τελικό με το Μαρόκο.
Το CAS αποφάσισε να ανατρέψει την απόφαση για αφαίρεση του τίτλου από τους Σενεγαλέζους, στην οποία είχε προχωρήσει η CAF επικαλούμενη το άρθρο 52 των κανονισμών, που ανέφερε ότι «αν, για οποιονδήποτε λόγο, μια ομάδα αρνηθεί να αγωνιστεί ή αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο πριν από τη λήξη του κανονικού χρόνου, χωρίς την άδεια του διαιτητή, θα θεωρείται ηττημένη και θα αποκλείεται από τη διοργάνωση».
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Senegal have won their appeal at sport’s highest court over the result of the 2025 Africa Cup of Nations final, meaning they have been restored as the winner of the controversial final against Morocco earlier this year. More from @samjoseph_17 and @bosherL here ⬇️ 🔗 https://t.co/tkxctrJa8Y— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 24, 2026
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