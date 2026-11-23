Το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) θα ανακοινώσει την Τρίτη (24/11) τον κατακτητή του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και στο Μαρόκο υπάρχει φουλ αυτοπεποίθηση για τη δικαστική τους νίκη.

Το δικαστικό δράμα γύρω από τον νικητή του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2026 πλησιάζει προς το τέλος του. Μαρόκο και Σενεγάλη, άλλωστε, διεκδικούν εδώ και μήνες τον τίτλο του πρωταθλητή Αφρικής, μιας και η μία ομάδα πανηγύρισε στο γήπεδο και η άλλη στα δικαστικά έδρανα.

Η Σενεγάλη συγκεκριμένα μπορεί να επικράτησε 1-0 στον τελικό και να σήκωσε το τρόπαιο, όμως μερικές ημέρες αργότερα η Αφρικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έδωσε τη νίκη στα χαρτιά στο Μαρόκο, τιμωρώντας τα Λιοντάρια του Τεράνγκα για την απόφασή τους να εγκαταλείψουν προσωρινά τον αγώνα μετά τον καταλογισμό πέναλτι υπέρ των Μαροκινών.

Η CAF επικαλείται συγκεκριμένα το άρθρο 52 των κανονισμών, το οποίο αναφέρει ρητά πως «εάν, για οποιονδήποτε λόγο, μια ομάδα αρνηθεί να αγωνιστεί ή αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο πριν από τη λήξη του κανονικού χρόνου, χωρίς την άδεια του διαιτητή, θα θεωρείται ηττημένη και θα αποκλείεται από τη διοργάνωση».

Κάπως έτσι, το Μαρόκο πήρε τη νίκη στα χαρτιά με 3-0 και μαζί το τρόπαιο της διοργάνωσης, όμως η Σενεγάλη έκανε προσφυγή στο CAS για την ανατροπή της απόφασης. Ύστερα από μήνες υπομονής, το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την Τρίτη (24/11) την απόφασή του και σύμφωνα με τη «Marca», στο Μαρόκο υπάρχει πλήρης αισιοδοξία για ακόμα μια δικαστική δικαίωση.

Πηγές που επικαλείται το ισπανικό Μέσο αναφέρουν πως τα Λιοντάρια του Άτλαντα δεν έχουν καμία αμφιβολία για τη νίκη τους στις δικαστικές αίθουσες, καθώς ο κανονισμός δεν επιτρέπει καμία αμφιβολία γύρω από την εξέλιξη της υπόθεσης.