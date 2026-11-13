Στην ομαδική φωτογραφία του Μαρόκου βρέθηκε ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του με πατερίτσες.

Ο Αζεντίν Ουναΐ ήταν ο μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν για τον Παναθηναϊκό, καθώς υπέστη πλήρη ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού και τέθηκε νοκ-άουτ για τους επόμενους τέσσερις με πέντε μήνες.

Εκτός από τις υποχρεώσεις του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Ουναΐ θα απουσιάσει φυσικά και από τις αντίστοιχες του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος, που ετοιμάζεται για την επικείμενη μάχη απέναντι στη Νιγηρία για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Αυτό, ωστόσο, δεν απέτρεψε στον 26χρονο από το να σταθεί δίπλα στους συμπαίκτες του με έναν διαφορετικό τρόπο. Μπορεί προς το παρόν να μην μπορεί να το κάνει στο χορτάρι, όμως το έπραξε στο πλαίσιο ομαδικής φωτογραφίας που έβγαλε το Μαρόκο, το οποίο συγκεντρώθηκε στην Καζαμπλάνκα σε εκδήλωση προς τιμήν της εθνικής.

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε με πατερίτσες στην αναμνηστική φωτογραφία, δίνοντας έτσι το «παρών» στη συνάντηση μαζί με τους συμπαίκτες του και παλιές φυσιογνωμίες που έχουν συνδεθεί με το ποδόσφαιρο της χώρας.