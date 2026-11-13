Ουναΐ: Η φωτογραφία με πατερίτσες στο πλευρό της εθνικής Μαρόκου
Ο Αζεντίν Ουναΐ ήταν ο μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν για τον Παναθηναϊκό, καθώς υπέστη πλήρη ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού και τέθηκε νοκ-άουτ για τους επόμενους τέσσερις με πέντε μήνες.
Εκτός από τις υποχρεώσεις του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Ουναΐ θα απουσιάσει φυσικά και από τις αντίστοιχες του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος, που ετοιμάζεται για την επικείμενη μάχη απέναντι στη Νιγηρία για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Αυτό, ωστόσο, δεν απέτρεψε στον 26χρονο από το να σταθεί δίπλα στους συμπαίκτες του με έναν διαφορετικό τρόπο. Μπορεί προς το παρόν να μην μπορεί να το κάνει στο χορτάρι, όμως το έπραξε στο πλαίσιο ομαδικής φωτογραφίας που έβγαλε το Μαρόκο, το οποίο συγκεντρώθηκε στην Καζαμπλάνκα σε εκδήλωση προς τιμήν της εθνικής.
Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε με πατερίτσες στην αναμνηστική φωτογραφία, δίνοντας έτσι το «παρών» στη συνάντηση μαζί με τους συμπαίκτες του και παλιές φυσιογνωμίες που έχουν συνδεθεί με το ποδόσφαιρο της χώρας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.