Ο προπονητής της Σενεγάλης το τερμάτισε: Πήγε το τρόπαιο του Copa Africa σε λιοντάρια

Ο προπονητής της Σενεγάλης πήγε το τρόπαιο του Copa Africa σε ζωολογικό κήπο με λιοντάρια και αρνείται να το παραδώσει στο Μαρόκο.

Οι Σενεγαλέζοι έχουν κάνει σαφές ότι θα κρατήσουν πάση θυσία το τρόπαιο του Copa Africa, παρά την πρωτοφανή απόφαση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αφρικής, που κατοχύρωσε τελικά το Μαρόκο ως νικητή του τελικού στα χαρτιά.

Η Σενεγάλη πέραν του ότι ήδη έχει προσφύγει στο CAS, έχει επανειλημμένα διαβεβαιώσει πως δεν πρόκειται να επιστρέψει τη χρυσή κούπα, με τον προπονητή της εθνικής ομάδας να γίνεται viral πριν λίγες μέρες. Ο Πάπε Τιαό επισκέφτηκε στρατιωτική βάση μαζί με το τρόπαιο κι έστειλε σαφές μήνυμα προς τους Μαροκάνους, ωστόσο ο ίδιος εξακολουθεί να το περιφέρει.

Πρόσφατα βρέθηκε σε ζωολογικό κήπο της Σενεγάλης, αφήνοντας την κούπα μαζί με τα λιοντάρια προειδοποιώντας πως κανείς δεν θα τους το πάρει, μέχρι να δικαιωθούν από το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο για τον επεισοδιακό τελικό του περασμένου Ιανουαρίου.