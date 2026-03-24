Ο προπονητής της Σενεγάλης το τερμάτισε: Πήγε το τρόπαιο του Copa Africa σε λιοντάρια
Οι Σενεγαλέζοι έχουν κάνει σαφές ότι θα κρατήσουν πάση θυσία το τρόπαιο του Copa Africa, παρά την πρωτοφανή απόφαση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αφρικής, που κατοχύρωσε τελικά το Μαρόκο ως νικητή του τελικού στα χαρτιά.
Η Σενεγάλη πέραν του ότι ήδη έχει προσφύγει στο CAS, έχει επανειλημμένα διαβεβαιώσει πως δεν πρόκειται να επιστρέψει τη χρυσή κούπα, με τον προπονητή της εθνικής ομάδας να γίνεται viral πριν λίγες μέρες. Ο Πάπε Τιαό επισκέφτηκε στρατιωτική βάση μαζί με το τρόπαιο κι έστειλε σαφές μήνυμα προς τους Μαροκάνους, ωστόσο ο ίδιος εξακολουθεί να το περιφέρει.
Πρόσφατα βρέθηκε σε ζωολογικό κήπο της Σενεγάλης, αφήνοντας την κούπα μαζί με τα λιοντάρια προειδοποιώντας πως κανείς δεν θα τους το πάρει, μέχρι να δικαιωθούν από το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο για τον επεισοδιακό τελικό του περασμένου Ιανουαρίου.
After securing the AFCON trophy at the military barracks, Senegal’s coach went even further relocating it to the zoo and placing it in the lions’ den to ensure it stayed out of Morocco’s reach. 🤣pic.twitter.com/RXUAOUhcM3— Goals Side (@goalsside) March 23, 2026
