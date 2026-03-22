Η Σενεγάλη σχεδιάζει να γιορτάσει τον τίτλο του Κόπα Άφρικα στο «Stade de France» παρά την απόφαση της CAF

Η Σενεγάλη σχεδιάζει να γιορτάσει κανονικά την κατάκτηση του AFCON 2025 στο «Stade de France», παρά την απόφαση της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας να «χαρίσει» τον τίτλο στο Μαρόκο.

Η Σενεγάλη είναι αποφασισμένη να προχωρήσει κανονικά στους πανηγυρισμούς της για τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025 στο «Stade de France» του Παρισιού, ενόψει ενός φιλικού αγώνα που θα δώσει εναντίον του Περού στις 28 Μαρτίου, παρόλο που η επιτροπή εφέσεων της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας (CAF) απένειμε επίσημα τον τίτλο στο Μαρόκο.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης είχε ανακοινώσει σχέδια να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της CAF στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) και ζήτησε μάλιστα διεθνή έρευνα για «υποψίες διαφθοράς» εντός των διοικητικών οργάνων της συνομοσπονδίας.

Η ομάδα, με επικεφαλής τον προπονητή Πάπε Τίο, θα κάνει την πρώτη της επίσημη εμφάνιση μετά τον αμφιλεγόμενο τελικό του Ιανουαρίου, με μια μουσική και εορταστική εκδήλωση, παρουσιάζοντας το τρόπαιο του AFCON στους οπαδούς.

Αναλυτικότερα, η Σενεγάλη σκοπεύει να διοργανώσει μια εξαιρετική παράσταση με αστέρες όπως τον Μπούμπα και τον τραγουδοποιό και πρώην υπουργό τουρισμό της Σενεγάλης, Γιουσού Εν Ντουρ, διασκεδάζοντας το πλήθος, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τους 80.000 και γιορτάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα επιτεύγματα της εθνικής τους ομάδας, παρά την επίσημη απόφαση της CAF.