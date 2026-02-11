Στον αέρα είναι το Cοpa Africa του 2027, εξαιτίας έλλειψης ετοιμότητας των διοργανωτριών χωρών.

Το Copa Africa ενδέχεται να μην διεξαχθεί του χρόνου, καθώς, Κένυα, Τανζανία και Ουγκάντα φαίνεται να μην είναι έτοιμες να συνδιοργανώσουν το μεγάλο αφρικάνικο ραντεβού το 2027.

Σύμφωνα με τον Guardian, υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις υποδομές στις τρεις χώρες και την ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν σε ένα τουρνουά 24 ομάδων, που θα διεξαχθεί σε 10 πόλεις. Τον περασμένο Αύγουστο υπήρξαν προβλήματα, όπως με τα εισιτήρια και τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τα γήπεδα των συγκεκριμένων χωρών, που φιλοξένησαν τα Πρωταθλήματα Εθνών Αφρικής (CHAN) για παίκτες που αγωνίζονται στα εγχώρια πρωταθλήματα.

Υπάρχουν επίσης δυσκολίες στον προγραμματισμό για την δυσκολία ολοκλήρωσης των προκριματικών αγώνων για το Μουντιάλ. Η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) δεν έχει σχολιάσει ακόμη κανένα από αυτά τα ζητήματα. Η εκτελεστική επιτροπή της CAF, θα συζητήσει την πρόταση κατά τη συνεδρίασή της την Παρασκευή (13/2), ενώ σημαντικό θέμα της ατζέντα θα είναι και η πιθανή αποχώρηση του Μαρόκου ως διοργανώτρια αρχή του τουρνουά γυναικών.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Πρόεδρος της CAF, Πατρίς Μοτσέπε, ανακοίνωσε ότι από το 2028, το Copa Africa θα διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια αντί για δύο, ενώ η διοργάνωση του 2029 θα διεξαχθεί το 2028. Παρά το ενδιαφέρον της Νότιας Αφρικής και της Μποτσουάνα να φιλοξενήσουν από κοινού το τουρνουά του 2028, υπάρχει εκτίμηση ότι η έκδοση του 2027 θα μετατεθεί κατά 12 μήνες.

Η CAF θέλει να εισαγάγει το σχέδιό της για την πρώτη African Nations League, που προγραμματίζεται για το 2029 και θα αντικαταστήσει το διετές AFCON και CHAN ως κύρια πηγή εσόδων της.