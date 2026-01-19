Απίστευτες εικόνες από τον τελικό του Copa Africa, με τα ball boys του Μαρόκου να προσπαθούν να πάρουν από τον αναπληρωματικό τερματοφύλακας της Σενεγάλης την πετσέτα του Μεντί.

Ένα ακυρωθέν γκολ κι ένα πέναλτι υπέρ του Μπραχίμ Ντίας ήταν αρκετά για να κάνουν έξαλλους τους παίκτες της Σενεγάλης, που αποχώρησαν από τον επεισοδιακό τελικό του Copa Africa με το Μαρόκο, λίγα λεπτά πριν το φινάλε. Οι (τυπικά) γηπεδούχοι είχαν βγει εκτός εαυτού με τη διαιτησία, ωστόσο καθ'όλη τη διάρκεια του ματς, η ατμόσφαιρα ήταν... πολεμική.

Σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο «Χ» φαίνεται μάλιστα οι αναπληρωματικοί και τα ball boys της Σενεγάλης να προσπαθούν να πάρουν πάση θυσία την πετσέτα του Μεντί, την οποία ο 33χρονος χρειαζόταν λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Ο αναπληρωματικός πορτιέρε της Σενεγάλης, ο Γιεχβάν Ντιούφ, που την κρατούσε, πρόβαλλε μεγάλη αντίσταση ενώ δεχόταν επίθεση από τα άτομα του Μαρόκου, τα οποία όχι μόνο τον κυνηγούσαν αλλά τον έσερναν στο έδαφος προκειμένου να τον κάνουν να την αφήσει από τα χέρια του!

Στο τέλος άρχισαν να τρέχουν περιφερειακά στον αγωνιστικό χώρο μέχρι που επενέβη άτομο από την ασφάλεια του γηπέδου για να βάλει τέλος στο κυνηγητό.

Για την ιστορία, η Σενεγάλη κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 ύστερα από γκολ του Πάπε Γκεγιέ στο 4ο λεπτό της παράτασης και στέφθηκε πρωταθλήτρια Αφρικής μέσα στο Μαρόκο για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Δείτε το σχετικό βίντεο