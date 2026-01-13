Μάλι: Συνελήφθη άντρας που υποσχόταν ότι η εθνική θα πάρει Copa Africa

Γιάννης Πολιάς
Ένας άντρας από το Μάλι συνελήφθη καθώς έβγαλε πάνω από 30.000 ευρώ υποσχόμενος ότι η εθνική ομάδα της χώρας θα έπαιρνε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Η πορεία της εθνικής ομάδας του Μάλι στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής σταμάτησε στα προημιτελικά του θεσμού, με την ήττα (1-0) από τη Σενεγάλη, με το αποτέλεσμα αυτό να φέρνει απογοήτευση στις τάξεις των οπαδών των Αετών αλλά και τη... σύλληψη ενός άντρα από τη χώρα των ηττημένων για απάτη!

Βλέπετε, ο άντρας που είναι γνωστός με το όνομα κ. Σιναγιόγκο, φέρεται να έβγαλε περίπου 33.500 ευρώ διαβεβαιώνοντας πως με τις ιδιότητές του ως marabout (κάτι σαν σαμάνος, σε ελεύθερη μετάφραση) μπορεί να οδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας στην κατάκτηση του τίτλου στο Copa Africa...

Μετά τον αποκλεισμό από τους Σενεγαλέζους, δεκάδες άνθρωποι έφτασαν εξαγριωμένοι στο σπίτι του Σιναγιόγκο, ο οποίος συνελήφθη την επόμενη μέρα. «Ο τσαρλατανισμός τιμωρείται από τον νόμο στο Μάλι» ανέφερε εκπρόσωπος του τμήματος ηλεκτρονικού εγκλήματος της πρωτεύουσας της χώρας, Μπαμάκο, που πρόσθεσε ότι «ήταν δύσκολο να τον συλλάβουμε όσο η ομάδα ήταν ακόμα στη διοργάνωση».

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

