Μάλι: Συνελήφθη άντρας που υποσχόταν ότι η εθνική θα πάρει Copa Africa
Η πορεία της εθνικής ομάδας του Μάλι στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής σταμάτησε στα προημιτελικά του θεσμού, με την ήττα (1-0) από τη Σενεγάλη, με το αποτέλεσμα αυτό να φέρνει απογοήτευση στις τάξεις των οπαδών των Αετών αλλά και τη... σύλληψη ενός άντρα από τη χώρα των ηττημένων για απάτη!
Βλέπετε, ο άντρας που είναι γνωστός με το όνομα κ. Σιναγιόγκο, φέρεται να έβγαλε περίπου 33.500 ευρώ διαβεβαιώνοντας πως με τις ιδιότητές του ως marabout (κάτι σαν σαμάνος, σε ελεύθερη μετάφραση) μπορεί να οδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας στην κατάκτηση του τίτλου στο Copa Africa...
Μετά τον αποκλεισμό από τους Σενεγαλέζους, δεκάδες άνθρωποι έφτασαν εξαγριωμένοι στο σπίτι του Σιναγιόγκο, ο οποίος συνελήφθη την επόμενη μέρα. «Ο τσαρλατανισμός τιμωρείται από τον νόμο στο Μάλι» ανέφερε εκπρόσωπος του τμήματος ηλεκτρονικού εγκλήματος της πρωτεύουσας της χώρας, Μπαμάκο, που πρόσθεσε ότι «ήταν δύσκολο να τον συλλάβουμε όσο η ομάδα ήταν ακόμα στη διοργάνωση».
Un marabout qui avait récolté l'équivalent de 33 500 euros après avoir promis la victoire du Mali à la CAN a été arrêté et placé en détention ce week-end. Les Aigles ont été éliminés en quarts de finale contre le Sénégal— L'Équipe (@lequipe) January 12, 2026
➡️ https://t.co/pTMstQ0BhS pic.twitter.com/9Rk9sK9a69
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.