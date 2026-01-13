Η Κυβέρνηση του Γκαμπόν ήρε την τιμωρία της εθνικής ομάδας μετά από 12 ημέρες!

Η κυβέρνηση του Γκαμπόν αποφάσισε να ήρει την τιμωρία της εθνικής ομάδας, που επέβαλε η ίδια μετά την απογοητευτική πορεία της χώρας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα και πιο συγκεκριμένα πριν από 12 ημέρες, η κυβέρνηση του Γκαμπόν εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι οι τωρινοί παίκτες της εθνικής ομάδας είχαν αποκλειστεί, μετά από την «απαράδεκτη» εμφάνιση τους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Η ανακοίνωση κατονόμαζε μάλιστα τον επιθετικό της Μαρσέιγ, Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, αλλά και τον αρχηγό της αποστολής Μπρούνο Εκουέλε Μάνγκα, ως κύριους υπαίτιους και αποκλεισμένους από την ομάδα, που δύσκολα θα επέστρεφαν πίσω.

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της αφρικανικής χώρας (FEGAFOOT) ανέφερε σε ανακοίνωση της τη Δευτέρα (12/01) ότι τα κυβερνητικά αυτά μέτρα για την ομάδα είχαν αρεί, με τους δύο «αποκλεισμένους» ποδοσφαιριστές να είναι ξανά διαθέσιμοι για επιλογή.

Ο νέος υπουργός Αθλητισμού του Γκαμπόν, Πολ Ούλριχ Κεσάνι, ο οποίος διορίστηκε σε αυτήν την θέση, μετά τον ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου που έγινε πριν από λίγες ημέρες, προχώρησε αυτοβούλως σε αυτήν την κίνηση και εν συνεχεία ζήτησε από την Ομοσπονδία «να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να του παρουσιάσει όλες τις πρακτικές λεπτομέρειες για την επιλογή του νέου προπονητικού επιτελείου».

Το Γκαμπόν τερμάτισε τελευταίο στον Όμιλο ΣΤ' με τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες από το Καμερούν, τη Μοζαμβίκη και την Ακτή Ελεφαντοστού, με τις εμφανίσεις του στο τρέχον Κόπα Άφρικα να απογοητεύουν για ακόμη μία φορά.

Το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί βέβαια για το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς μπορεί μεν να μην προκρίθηκε στην διοργάνωση του επερχόμενου καλοκαιριού, όμως κέρδισε οκτώ από τους 10 αγώνες πρόκρισης του ομίλου, τερματίζοντας μόλις έναν βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Ακτή Ελεφαντοστού, χάνοντας εν συνεχεία στον ημιτελικό των πλέι οφ από τη Νιγηρία, η οποία με την σειρά της αποκλείστηκε από το Κονγκό.