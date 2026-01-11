Οι Αλγερινοί είχαν έντονα παράπονα από τη διαιτησία, τα οποία εξέφρασαν με... κυνηγητό προς τον ρέφερι της αναμέτρησης!

Στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα, με αντίπαλο το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Καμπί προκρίθηκε η Νιγηρία του... συμπαίκτη του (σσ Ελ Καμπί), Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

Οι Νιγηριανοί επικράτησαν 0-2 της Αλγερίας στον 3ο προημιτελικό του θεσμού, με τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού να έχει μάλιστα την ασίστ στο 0-1 του Όσιμεν. Ωστόσο, η ένταση και τα παράπονα των Αλγερινών από τις διαιτητικές αποφάσεις προσέφεραν εικόνες που έγιναν viral.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ποδοσφαιριστές και μέλη της ομάδας πήραν στο... κυνήγι τον διαιτητή της αναμέτρησης, ζητώντας με έντονο ύφος εξηγήσεις για ορισμένες αποφάσεις. Ευτυχώς όμως, η κατάσταση δεν ξέφυγε, καθώς άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου «έσβησαν» τη... φωτιά.