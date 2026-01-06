Ακτή Ελεφαντοστού - Μπουρκίνα Φάσο 3-0: Με τριάρα στους «8» του Copa Africa
Η Ακτή Ελεφαντοστού συνεχίζει την πολύ καλή της πορεία στο Copa Africa. Δεν σuνάντησε κανένα εμπόδιο κόντρα στην Μπουρκίνα Φάσο, επικράτησε άνετα με 3-0 και πήρε το εισιτήριο για τους «8» της διοργάνωσης.
Στο 20' ο Κεσάντ μετά από μια απίθανη ντρίμπλα πάσαρε στον Ντιαλό και αυτός αφού προσπέρασε όποιον αντίπαλο βρήκε μπροστά του, πέρασε την μπάλα πάνω από τον Κοφί και σημείωσε το 1-0. Στο 32' οι Ιβοριανοί έκρυψαν τη μπάλα και ο Ντιαλό μοίρασε στον Ντιομαντέ και αυτός έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα διαμορφώνοντας το 2-0.
Στο 87' ήταν η σειρά του Τουρέ έκανε μια εξαιρετική κούρσα και με ένα δυνατό σουτ σημάδεψε την αριστερή γωνία της εστίας γράφοντας το τελικό 3-0. Επόμενος αντίπαλός της θα είναι η Αίγυπτος το Σάββατο για τα προημιτελικά του τουρνουά (10/1, 21:00).
