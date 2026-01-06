H αναμέτρηση Αλγερία - Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό διεξήχθη υπό την παρακολούθηση του FBI με στόχο τη συλλογή δεδομένων για θέματα οργάνωσης και ασφάλειας ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Η Αλγερία αντιμετωπίζει την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τη φάση των «16» του Copa Africa στο Ραμπάτ, ένα ματς που διεξάγεται υπό την παρουσία του FBI.

Όπως μετέδωσε το RMC Sport, αντιπροσωπεία του FBI με επικεφαλής τον Ντάγκλας Όσλον βρίσκεται στο Μαρόκο από αυτό το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να εξετάσει τα μέτρα ασφαλείας που έχουν θέσει σε εφαρμογή οι διοργανωτές του Copa Africa, ενόψει του Μουντιάλ του 2026.

Η αναμέτρηση θεωρείται υψηλού ρίσκου όσον αφορά τον αριθμό των θεατών και τη διαχείριση της ροής και της ασφάλειας, τόσο εντός όσο και περιμετρικά των εγκαταστάσεων. Oι Αμερικανοί αξιωματούχοι δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο διαχείρισης των διεκπεραιωτικών διαδικασιών και ειδικότερα στην υποδοχή και τη μετακίνηση των ξένων φιλάθλων κατά την είσοδό τους στο στάδιο.

Τα μέτρα ασφαλείας περιλάμβαναν την ανάπτυξη επίγειων δυνάμεων, διαδικασίες ελέγχου και διαχείρισης πρόσβασης, βιντεο-επιτήρηση με χρήση συστημάτων υψηλής ευκρίνειας, καθώς και τεχνολογία drones για την παρακολούθηση της περιμέτρου των σταδίων και των γύρω υποδομών.

Η επίσκεψη αποσκοπεί στη συλλογή δεδομένων, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA 2026, το οποίο θα συνδιοργανωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά το 2026.