Copa Africa: Παίκτες του Μπενίν κάλυψαν συμπαίκτη τους για να αλλάξει
Αίγυπτος και Μπενίν κοντράρονται για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με ένα ασυνήθιστο περιστατικό να καταγράφεται κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.
Βλέπετε, ο Αγιεγκούν Τόσιν χρειάστηκε να αλλάξει σορτσάκι επειδή αυτό που φορούσε σκίστηκε, με τους συμπαίκτες του να τον βοηθούν προκειμένου να αλλάξει γρήγορα.
Τι έκαναν λοιπόν οι παίκτες των Τσιτάχ; Ένα ανθρώπινο... τείχος στον πάγκο της ομάδας, προκειμένου ο φορ της Λοριάν να ντυθεί με την ησυχία του...
