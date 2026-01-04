Το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Καμπί έκαμψε δύσκολα την αντίσταση της Τανζανίας με γκολ του Μπραΐμ Ντίαθ και με το τελικό 1-0 πήρε το εισιτήριο για τους «8» του Copa Africa.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί μπορεί αυτή τη φορά να σίγησε στον πρώτο γύρο των νοκ-άουτ, αλλά το δικό του «break» από τα γκολ δεν στοίχισε για το Μαρόκο. Με τον Μπραΐμ Ντίαθ άλλωστε να σημειώνει το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, οι Μαροκινοί λύγισαν δύσκολα με 1-0 την Τανζανία του Σαμάτα και πήραν την πρόκριση για τους «8» του Copa Africa, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Καμερούν - Νότια Αφρική.

Ο φορ του Ολυμπιακού ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα, αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα και αντικαταστάθηκε από τον Εν Νεσίρι στο 71΄. Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο ημίχρονο τη λύση για τους οικοδεσπότες έδωσε τελικά ο Μπραΐμ Ντίαθ που βρήκε δίχτυα στο 64΄ για το 1-0.

Ένα σκορ που δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με το Μαρόκο να παίρνει την πρόκριση για τα προημιτελικά του Copa Africa που είναι προγραμματισμένα για το διήμερο 9-10 Ιανουαρίου.