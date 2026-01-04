Ουναΐ: Ανησυχία στο Μαρόκο, στον «αέρα» η συνέχεια στο Copa Africa λόγω τραυματισμού
Με ένα απρόοπτο της τελευταίας στιγμής καλείται να διαχειριστεί το Μαρόκο πριν το παιχνίδι με την Τανζανία για τους «16» του Copa Africa . Ο Αζεντίν Ουναΐ τέθηκε εκτός μάχης λόγω τραυματισμού, με την κατάστασή του να προκαλεί έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο της ομάδας.
Ο πρώην μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε στην προπόνηση και λίγες ώρες πριν τη σέντρα εμφανίστηκε στο γήπεδο υποβασταζόμενος, κάτι που «χτύπησε καμπανάκι» στο τεχνικό τιμ. Ο διεθνής άσος της Τζιρόνα δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση με την Τανζανία (4/1, 18:00), σε ένα παιχνίδι όπου το Μαρόκο παίζει την πρόκριση στα προημιτελικά.
Mauvaise nouvelle pour l’équipe nationale 🇲🇦: grave blessure d’Azzedine Ounahi, qui manquera probablement le reste de la CAN. pic.twitter.com/mEeZirCxRY— KoraMaroc (@AtKoraMaroc) January 4, 2026
Ο 23χρονος μέσος αποτελεί βασικό «γρανάζι» στη μεσαία γραμμή του Μαρόκου, τόσο στο δημιουργικό κομμάτι όσο και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Με 46 συμμετοχές στην εθνική ομάδα και απολογισμό εννέα γκολ και εννέα ασίστ.
