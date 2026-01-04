Μεγάλος πονοκέφαλος για το Μαρόκο πριν την Τανζανία (4/1, 18:00), καθώς ο Αζεντίν Ουναΐ τραυματίστηκε, εμφανίστηκε με πατερίτσες και κινδυνεύει να χάσει όλη τη διοργάνωση.

Με ένα απρόοπτο της τελευταίας στιγμής καλείται να διαχειριστεί το Μαρόκο πριν το παιχνίδι με την Τανζανία για τους «16» του Copa Africa . Ο Αζεντίν Ουναΐ τέθηκε εκτός μάχης λόγω τραυματισμού, με την κατάστασή του να προκαλεί έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο της ομάδας.

Ο πρώην μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε στην προπόνηση και λίγες ώρες πριν τη σέντρα εμφανίστηκε στο γήπεδο υποβασταζόμενος, κάτι που «χτύπησε καμπανάκι» στο τεχνικό τιμ. Ο διεθνής άσος της Τζιρόνα δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση με την Τανζανία (4/1, 18:00), σε ένα παιχνίδι όπου το Μαρόκο παίζει την πρόκριση στα προημιτελικά.

Ο 23χρονος μέσος αποτελεί βασικό «γρανάζι» στη μεσαία γραμμή του Μαρόκου, τόσο στο δημιουργικό κομμάτι όσο και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Με 46 συμμετοχές στην εθνική ομάδα και απολογισμό εννέα γκολ και εννέα ασίστ.