Η Σενεγάλη επικράτησε άνετα με ανατροπή του Σουδάν με 3-1 και προκρίθηκε στους «8» του Copa Africa, όπου περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Μάλι - Τυνησία.

Η Σενεγάλη αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, νίκησε τελικά άνετα το Σουδάν με 3-1 και πήρε την πρόκριση στους «8» του Copa Africa με πρωταγωνιστή τον Γκουεγιέ.

Μόλις στο 6΄ ο Αμπνταλάχ άνοιξε το σκορ με ένα δυνατό σουτ για το Σουδάν αλλά ο Πάμε Γκουεγιέ μετά από ασίστ του Σαντιό Μανέ έφερε το ματς στα ίσια στο 29', ενώ ξαναχτύπησε στις καθυστερήσεις του α' μέρους για την ανατροπή. Οι Σενεγαλέζοι έψαξαν και το τρίτο γκολ και το βρήκαν στο 77' με τον Ιμπραϊμ Εμπαγιέ, ο οποίος με ένα πολύ καλό τελείωμα κλείδωσε την πρόκριση στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η Σενεγάλη στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μάλι - Τυνησία που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου (3/1, 21:00).