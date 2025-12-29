Ο Ουναϊ κερνούσε, ο Ελ Καμπί έπινε και με δυο γκολ (το ένα με ψαλιδάκι) επέγραψε τη νίκη του Μαρόκου με 3-0 επί της Ζάμπια που εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του Copa Africa.

Με τέτοιο Ελ Καμπί το Μαρόκο μπορεί να ονειρεύεται μέχρι και την κορυφή της Αφρικής στα δικά του χώματα! Οι οικοδεσπότες έπαιζαν τα ρέστα τους για την πρόκριση στη φάση των «16» απέναντι στη Ζάμπια, με τον φορ του Ολυμπιακού να μετατρέπει την αποστολή τους σε προσωπική υπόθεση. Με κεφαλιά και νέο ασύλληπτο ψαλιδάκι από δυο ασίστ του πρώην μέσου του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, ο έμπειρος φορ υπέγραψε το τελικό 3-0 με ντοπιέτα και παράλληλα το εισιτήριο για τα νοκ-άουτ του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο 33χρονος μάλιστα δεν άργησε να κάνει αισθητή την παρουσία στον αγώνα... Μόλις στο 9΄άλλωστε κατάφερε να τρυπώσει στην καρδιά της άμυνας από γλυκιά σέντρα του Ουναΐ και με κεφαλιά βρήκε δίχτυα για το 1-0. Στο 27΄ήταν η σειρά του αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης, Μπραΐμ Ντίαθ, να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς για το 2-0, προτού η σκυτάλη περάσει ξανά στα χέρια του φορ του Ολυμπιακού.

Στο 50΄συγκεκριμένα κι εμφανώς εμπνευσμένος από το τρομερό ψαλιδάκι που πέτυχε στην πρεμιέρα κι έκανε όλο τον κόσμο να παραμιλάει, το δοκίμασε ξανά με το ίδιο αποτέλεσμα! Ο Ουναϊ έκανε νέα μπαλιά, με τον επιθετικό του Μαρόκο να πιάνει νέο ανάποδο ψαλιδάκι και να.... κουφαίνει άπαντες στο γήπεδο για το 3-0. Ένα γκολ βέβαια που μέτρησε μετά από παρέμβαση του VAR, καθώς σε πρώτο χρόνο σηκώθηκε το σημαιάκι για οφσάιντ.

Ο Μαροκινός τελικά έγινε αλλαγή στο 74΄με την αποστολή ολοκληρωμένη και με τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να υποκλίνεται ξανά μπροστά στα κατορθώματά του...

Πρόκριση στους «16» και για το Μάλι

Μαζί με το Μαρόκο στους «16» βρέθηκε και το Μάλι, το οποίο πήρε την ισοπαλία με 0-0 απέναντι στις Κομόρες και προκρίθηκε στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης από τη δεύτερη θέση. Παρά την αποβολή του Χαϊνταρά στο 88΄, το Μάλι άντεξε στην πίεση των τελευταίων λεπτών και σφράγισε τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας.