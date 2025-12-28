Χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Μαχρέζ, η Αλγερία «λύγισε» την Μπουρκίνα Φάσο (1-0) και πήρε την πρόκριση για τα νοκ-άουτ του AFCON.

Έκανε τη δουλειά της η Αλγερία. Στον... τελικό της πρωτιάς με την Μπουρκίνα Φάσο, η ομάδα της Βόρειας Αφρικής επέβαλε την ισχύ της (1-0) και εξασφάλισε και μαθηματικά τόσο την πρόκρισή της στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όσο και το πλασάρισμά της στην κορυφή του ομίλου.

Ό,τι κι αν συμβεί στο παιχνίδι κόντρα στην Ισημερινή Γουινέα την τελευταία αγωνιστική, εκείνη θα τερματίση 1η στο γκρουπ λόγω των ισοβαθμιών της.

Ο αγέραστος ηγέτης της Αλγερίας ήταν αυτός που έκανε ξανά τη διαφορά. Στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, ο 34χρονος Ριγιάντ Μαχρέζ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και χάρισε τη νίκη στην ομάδα, αφού όσο κι αν πίεσε η Μπουρκίνα Φάσο δεν μπόρεσε να βρει γκολ ισοφάρισης.

Η βαθμολογία του 5ου ομίλου