Στο Ραμπάτ βρίσκεται ο Κιλιάν Μπαπέ παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση Μαρόκο - Μάλι για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Με έναν εκλεκτό καλεσμένο στις εξέδρες διεξάγεται η αναμέτρηση του Μαρόκου με το Μάλι στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο λόγος για τον Κιλιάν Μπαπέ που παρακολουθεί από κοντά το ματς.

Με βασικό τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, το Μαρόκο θα ψάξει τη νίκη με την οποία θα εξασφαλίσει την πρόκρισή του στους «16» της διοργάνωσης. Ο λόγος που ο Μπαπέ βρίσκεται στις κερκίδες του «Stade Prince Moulay Abdallah» είναι διότι έλαβε ειδική πρόσκληση από τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Αχράφ Χακίμι, o οποίος βρίσκεται στον πάγκο.

Οι δύο άντρες διατηρούν πολύ καλές σχέσεις και μάλιστα ο Μπαπέ θα παραμείνει στο Ραμπάτ μέχρι την Δευτέρα (29/12), όταν θα επιστρέψει στη Μαδρίτη και στις προπονήσεις με τη Ρεάλ που θα αρχίσει την προετοιμασία της για το πρώτο της ματς μετά τις γιορτές με αντίπαλο την Μπέτις, στις 4 Ιανουαρίου.