Με τη νίκη της επί της Νότιας Αφρικής, η Αίγυπτος έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στα νοκ-άουτ του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Το… έκανε η Αίγυπτος, έκλεισε πρώτη το εισιτήριό της για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Και για να τα καταφέρει χρειάστηκε να… ιδρώσει. Παρ΄ότι αγωνίστηκε για περισσότερο από ένα ημίχρονο με δέκα παίκτες, χάρη στο γκολ του Μοχάμεντ Σαλάχ «λύγισε» τη Νότια Αφρική (1-0), στρογγυλοκάθισε στην κορυφή του ομίλου της και εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκρισή της στα νοκ-άουτ.

Ο σταρ της Λίβερπουλ δεν… πήρε χαμπάρι και στην εκπνοή του πρώτου μέρους με εξαιρετική εκτέλεση πέναλτι α λα πανένκα άνοιξε το σκορ από την άσπρη βούλα. Δύο λεπτά αργότερα πάντως τα πράγματα στράβωσαν για την Αίγυπτο αφού ο Χάνι αποβλήθηκε - αυστηρά ίσως - με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Βέβαια, όσο κι αν πίεσε η Νότια Αφρική δεν μπόρεσε να βρει λύση απέναντι στην ψυχωμένη άμυνα των Φαραώ που με αυταπάρνηση κράτησαν το μηδέν και έφυγαν για τους «16».

Είχαμε και δράμα στο φινάλε, με το VAR να παρεμβαίνει για πέναλτι υπέρ των Νοτιαφρικανών, αλλά τον ρέφερι να εμμένει στην αρχική του απόφαση και να μην καταλογίζει πέναλτι.

Η βαθμολογία του 2ου ομίλου