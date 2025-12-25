Copa Africa: Ο Κεσιέ έκανε νόημα στον Κοσονού να βουτήξει για πέναλτι
Η Ακτή Ελεφαντοστού πήρε τη νίκη με 1-0 κόντρα στη Μοζαμβίκη στο Copa Africa, με τον Αμάντ Ντιαλό να σκοράρει μετά από ασίστ του Φρανκ Κεσιέ. Όμως, ιδιαίτερη ήταν η αντίδραση του Κεσιέ μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σε μία φάση με πρωταγωνιστή τον Οντιλόν Κοσουνού.
Ο στόπερ της Αταλάντα δέχθηκε μαρκάρισμα στην περιοχή από το οποίο θα μπορούσε να είχε κερδίσει πέναλτι. Ωστόσο, αποφάσισε να μείνει όρθιος και να συνεχίσει να παιζει κανονικά.
Μετά τη συγκεκριμένη φάση, ο Κεσιέ έκανε παράπονα στον Κοσουνού, λέγοντάς του ότι θα έπρεπε να «πέσει», γιατί υπήρχε επαφή και θα μπορούσαν να κερδίσουν πέναλτι, ενώ ο τερματοφύλακας της Μοζαμβίκης παρακολουθούσε τη λογομαχία των δύο συμπαικτών και γελούσε!
Frank Kessie didn't understand why Kossounou didn't go down under that challenge there, and the Mozambique goalkeeper found the whole episode funny. You gotta love AFCON 😅pic.twitter.com/oOULS4VKdq— Fentuo Tahiru Fentuo (@Fentuo_) December 25, 2025
