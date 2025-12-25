Ο Φρανκ Κεσιέ παρατήρησε ότι ο Οντιλόν Κοσουνού θα μπορούσε να κερδίσει πέναλτι στο ματς με τη Μοζαμβίκη, κάνοντας ακόμα και τον αντίπαλο γκολκίπερ να γελάσει.

Η Ακτή Ελεφαντοστού πήρε τη νίκη με 1-0 κόντρα στη Μοζαμβίκη στο Copa Africa, με τον Αμάντ Ντιαλό να σκοράρει μετά από ασίστ του Φρανκ Κεσιέ. Όμως, ιδιαίτερη ήταν η αντίδραση του Κεσιέ μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σε μία φάση με πρωταγωνιστή τον Οντιλόν Κοσουνού.

Ο στόπερ της Αταλάντα δέχθηκε μαρκάρισμα στην περιοχή από το οποίο θα μπορούσε να είχε κερδίσει πέναλτι. Ωστόσο, αποφάσισε να μείνει όρθιος και να συνεχίσει να παιζει κανονικά.

Μετά τη συγκεκριμένη φάση, ο Κεσιέ έκανε παράπονα στον Κοσουνού, λέγοντάς του ότι θα έπρεπε να «πέσει», γιατί υπήρχε επαφή και θα μπορούσαν να κερδίσουν πέναλτι, ενώ ο τερματοφύλακας της Μοζαμβίκης παρακολουθούσε τη λογομαχία των δύο συμπαικτών και γελούσε!