Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο άνοιξε το σκορ για το Πράσινο Ακρωτήρι κόντρα στη Μοζαμβίκη ο Μπεμπέ της Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ασύλληπτο τέρμα από τον Μπεμπέ! Το Copa Africa δεν έχει καλά καλά ξεκινήσει μα ίσως το γκολ του τουρνουά να έχει ήδη επιτευχθεί. Στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα στο Πράσινο Ακρωτήρι και τη Μοζαμβίκη ο Μπεμπέ της Ράγιο Βαγιεκάνο - που είχε κι ένα άχρωμο πέρασμα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2010 - 2014) - «ζωγράφισε». Με απίθανη απευθείας εκτέλεση φάουλ από το... σπίτι του αιφνιδίασε τον γκολκίπερ Ερνάν και άνοιξε το σκορ για την εθνική του.

Bebe just scored this goal in the AFCON… 😳😅



pic.twitter.com/zXLzFhYH3r