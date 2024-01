Ο σταρ της Λίβερπουλ Μοχάμεντ Σαλάχ ένιωσε ενοχλήσεις και έγινε αναγκαστική αλλαγή στην αναμέτρηση της Αιγύπτου με την Γκάνα για το Copa Africa.

Ανησυχία σε Αίγυπτο και Λίβερπουλ για τον Μοχάμεντ Σαλάχ! Ο σούπερ σταρ των Reds ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα της εθνικής του με την Γκάνα για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Copa Africa, έπεσε στο έδαφος και έγινε αναγκαστική αλλαγή στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και με τις εκφράσεις του προσώπου του έδειξε πως δεν πατούσε καλά.

Mohamed Salah is forced OFF with injury during Egypt's AFCON clash with Ghana 🚨https://t.co/0PZIJJTIV6