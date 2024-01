Ενσούε, Ντάλσιο και Κασαμά, συναντήθηκαν στον ίδιο αγώνα του Copa Africa, με τον 34χρονο άλλοτε παίκτη των ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα να «σπάει» το ρεκόρ του γηραιότερου που κάνει χατ-τρικ στη διοργάνωση.

Κυπριακό... ενδιαφέρον είχε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ισημερινό Γουινέας και Γουινέα-Μπισσάου για το Copa Africa (18/1,4-2). Τρεις παίκτες που έχουν αγωνιστεί στο πρωτάθλημα Cyta, έδωσαν το «παρών» στο παιχνίδι, επηρεάζοντας μάλιστα την εξέλιξή του.

Ο Εμίλιο Ενσούε, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα, σημειώνοντας χατ-τρικ, με το οποίο οδήγησε την ομάδα του στη νίκη. Ο 34χρονος, τον Ιανουάριο του 2018 είχε «πατήσει» Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ και στη συνέχεια φόρεσε και τη φανέλα του Απόλλωνα Λεμεσού, μέχρι το 2020, όταν επέστρεψε στους «γαλαζοκίτρινους».

Με την ομάδα της Λευκωσίας έχει μάλιστα πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα (17/18,18/19).

Ο ίδιος «άνοιξε» το σκορ στο 21', στο 51' έκανε το 3-1 και μόλις δέκα λεπτά αργότερα βρήκε δίχτυα για το 4-1 του Ισημερινού. Έγινε έτσι ο γηραιότερος παίκτης που καταφέρνει κάτι αντίστοιχο στην ιστορία της διοργάνωσης!

