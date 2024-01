Προπονητής Γκάμπια: «Άλλη μισή ώρα πτήσης και θα ήμασταν όλοι νεκροί» (vid)

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Γκάμπια, μίλησε για τα εφιαλτικά λεπτά που βίωση ο ίδιος κι οι παίκτες του στο αεροσκάφος που πετούσε για την Ακτή Ελεφαντοστού, χωρίς να υπάρχει παροχή οξυγόνου στην καμπίνα!

Η έλλειψη οξυγόνου στο αεροσκάφος που μετέφερε την αποστολή της Γκάμπια προς την Ακτή Ελεφαντοστού για το Copa Africa, παραλίγο να οδηγήσει σε μια απίστευτη τραγωδία.

Οι επιβαίνοντες του αεροπλάνου έχασαν τις αισθήσεις τους, στην καμπίνα.

Ο τεχνικός της ομάδας, Τομ Σεντφιέ, μίλησε στο βελγικό Μέσο, nieuwsblad, για τον τρόπο που βίωση η ομάδα του και τα λόγια του πραγματικά σε κάνουν να καταλάβεις το πόσο κοντά είναι η ζωή από το θάνατο.

«Θα μπορούσαμε όλοι να είχαμε πεθάνει. Αποκοιμηθήκαμε όλοι γρήγορα, όπως κι εγώ. Είχα σύντομα όνειρα για το πώς τελείωσε η ζωή μου. Πραγματικά και αληθινά. Μετά από εννέα λεπτά ο πιλότος αποφάσισε να επιστρέψει, επειδή δεν υπήρχε παροχή οξυγόνου. Ορισμένοι παίκτες δεν ξύπνησαν αμέσως μετά την προσγείωση. Παραλίγο να πάθουμε δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Άλλη μισή ώρα πτήσης και θα ήμασταν όλοι νεκροί», είπε χαρακτηριστικά.

😵✈️ I just reached exclusively Tom Saintfiet, head coach of Gambia, still at his Hotel in Gambia : « It’s crazy! 30 minutes extra inside the flight and everybody was dead. »

🇬🇲 The all staff’s now waiting for fresh news. #CAN2023 pic.twitter.com/DvHFLyKzBp