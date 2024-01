Κλοπ για Σαλάχ: «Ελπίζω η Αίγυπτος να αποκλειστεί στους ομίλους του Copa Africa»

Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν είχε και τις καλύτερες... ευχές για την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ, καθώς τόνισε πως ελπίζει να αποκλειστεί νωρίς στο Copa Africa για να έχει ξανά διαθέσιμο τον αστέρα της Λίβερπουλ.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής αποτελεί μόνιμο πονοκέφαλο για τη Λίβερπουλ και τον Γιούργκεν Κλοπ τα τελευταία χρόνια, μιας και μερικοί εκ των πιο ποιοτικών παικτών του ρόστερ φεύγουν μεσούσης της σεζόν για να συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Και μπορεί ο Σαντιό Μανέ να έχει αποχωρήσει πλέον από το Μέρσεϊσαϊντ, όμως το «πρόβλημα» με τον Μοχάμεντ Σαλάχ παραμένει! Ο 31χρονος αστέρας θα δώσει κανονικά το παρών στο τουρνουά με τη φανέλα της Αιγύπτου, με τον Κλοπ πάντως από την πλευρά του να μην εύχεται τα... καλύτερα για τον ποδοσφαιριστή του.

Με χιουμοριστικό ύφος στον λόγο του ο Κλοπ ευχήθηκε στην Αίγυπτο να αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων προκειμένου να ανακτήσει σύντομα τον Μοχάμεντ Σαλάχ, όπως αντιστοίχως ελπίζει και για την περίπτωση του Γουαταρού Έντο ο οποίος θα συμμετέχει με τη σειρά του στο Asian Cup με την Ιαπωνία.

«Είπα ότι αν τους ευχηθώ καλή τύχη θα ήταν ψέμα. Ευελπιστώ ότι θα αποκλειστούν στους ομίλους, αλλά δεν είναι πολύ πιθανό. Καλή τύχη και ελπίζω ότι θα επιστρέψουν υγιείς. Είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι θα βρούμε τρόπο να αναπληρώσουμε το κενό τους, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε» τόνισε χαρακτηριστικά.

