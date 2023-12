Οι Γουίλιαμ Τρόοστ Εκονγκ, Ράχμαν Μπάμπα και Αλι Σαμάτα, βρίσκονται στην προεπιλογή των εθνικών τους ομάδων με φόντο το κύπελλο εθνών Αφρικής. Τι ισχύει με Μπάμπα και Γκάνα. σ

Το περίφημο Copa Africa, όπως το μάθαμε, που κάθε φορά προκαλεί αναστάτωση σε πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, με τη διεξαγωγή της τελικής φάσης μεσούσης της σεζόν, επηρεάζει και τον ΠΑΟΚ, καθώς μια πιθανή παρουσία των τριών ποδοσφαιριστών στις αποστολές των Εθνικών ομάδων τους, θα ισοδυναμεί με απουσία πολλών εβδομάδων μέσα στον Ιανουάριο.

Οι Γουίλιαμ Τρόοστ Εκονγκ, Ράχμαν Μπάμπα και Αλι Σαμάτα, βρίσκονται στην προεπιλογή των εθνικών τους ομάδων με φόντο το κύπελλο εθνών Αφρικής, που θα ξεκινήσει στις 13 Ιανουαρίου 2024 και θα φιλοξενηθεί μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου στα γήπεδα της Ακτής Ελεφαντοστού.

Για τον Μπάμπα είναι δεδομένο πως θα απουσιάσει από τη Θεσσαλονίκη το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουάριου. Όπως έγινε γνωστό, η Γκάνα θα συγκεντρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου στο Γιοχάνεσμπουργκ για μίνι προετοιμασία και εκεί θα βρεθούν όλοι οι παίκτες της προεπιλογής, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να παίρνει την τελική απόφαση στις 10 Ιανουάριου αφού εκείνη τη μέρα Εθνική θα ταξιδέψει στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Τι σημαίνει αυτό για τον ΠΑΟΚ; Ακόμη και αν Μπάμπα κοπεί από την τελική λίστα θα χάσει τα ματς με τον ΟΦΗ, τον Άρη, τον Βόλο για το Κύπελλο και τον ΠΑΣ Γιάννινα.

«Οι Black Stars θα συγκεντρωθούν στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023 για να ξεκινήσουν την προετοιμασία για το TotalEnergies Africa Cup of Nations Cote D’Iviore 2023 τον επόμενο μήνα. Η ομάδα θα περάσει περίπου δέκα ημέρες στη Νότια Αφρική σε προετοιμασία για την κορυφαία διοργάνωση της Αφρικής που έχει προγραμματιστεί για την Ακτή Ελεφαντοστού από το Σάββατο 13 Ιανουαρίου έως την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024.

Η Γκάνα θα παίξει έναν φιλικό αγώνα με την Μποτσουάνα στο Γιοχάνεσμπουργκ τη Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2024 πριν πετάξει στο Αμπιτζάν δύο ημέρες αργότερα για το τουρνουά», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Black Stars will assemble in Johannesburg, South Africa on Sunday, December 31, 2023 to begin preparations for next month’s TotalEnergies Africa Cup of Nations Cote D’Iviore 2023.https://t.co/yVqwFDgu9e