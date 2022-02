Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ήταν πραγματικά έξαλλος με τον ρέφερι του ημιτελικού του Copa Africa απέναντι στο Καμερούν, καυγαδίζοντας σε πολύ έντονο ύφος!

Ο αστέρας της Λίβερπουλ και της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου θα δώσει το «παρών» στον μεγάλο τελικό του φετινού Κυπέλλου Εθνών Αφρικής μετά την επιτυχία της ομάδας του στα πέναλτι του ημιτελικού της διοργάνωσης. Μέχρι να προκριθεί, όμως, χρειάστηκε να ελέγξει τα νεύρα του και η αλήθεια είναι ότι δεν το κατάφερε ιδιαίτερα...

Ήταν έξαλλος με τον ρέφερι της αναμέτρησης της Πέμπτης απέναντι στο Καμερούν και είχε έντονη λογομαχία μαζί του, μη σταματώντας να του μιλάει σε πολύ έντονο ύφος, όπως ακριβώς του απαντούσε και ο... αμείλικτος διαιτητής.

Σημειώνεται πως ο Κάρλος Κεϊρόζ ήταν επίσης οργισμένος με την διαιτησία και αποβλήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο του ματς, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα είναι παρών στον πάγκο της Αιγύπτου στον τελικό της Κυριακής.

Most animated I’ve ever seen Salah pic.twitter.com/y3DmrqjYeE