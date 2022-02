Με τον «κέρβερο» Γκαμπάσκι να αποκρούει δυο πέναλτι στη ρώσικη ρουλέτα, η Αίγυπτος πήρε την πρόκριση κόντρα στο Καμερούν των Κουντέ - Επασί έπειτα από 120 λεπτά ανομβρίας (0-0) και θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Copa Africa απέναντι στη Σενεγάλη!

Ένας ημιτελικός απέναντι στους διοργανωτές είναι πάντα δύσκολος. Ιδίως όταν ο αντίπαλος πιέζει ασφυκτικά για τη νίκη - πρόκριση, βλέπει δυο φορές το δοκάρι να του στερεί το προβάδισμα και ασκεί κάθε δύναμη για να διεκδικήσει το τρόπαιο μπροστά στον κόσμο του. Η Αίγυπτος ωστόσο άντεξε απέναντι στο Καμερούν (0-0) κι αφού έστειλε το ματς στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι, βρήκε τον ήρωα που αναζητούσε στο πρόσωπο του Γκαμπάσκι, ο οποίος απέκρουσε δυο εκτελέσεις και έστειλε τους Φαραώ στον μεγάλο τελικό του Copa Africa απέναντι στην Σενεγάλη!

Από την αρχή του ημιτελικού πάντως φάνηκε πως η Αίγυπτος θα δεινοπαθούσε. Οι οικοδεσπότες είχαν μπει δυναμικά στην αναμέτρηση και θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί μπροστά στο σκορ από το 18΄όταν η κεφαλιά του Ενγκαντεού σταμάτησε στο δοκάρι του Γκαμπάσκι. Και παρά το γεγονός πως οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισορροπήσουν με το πέρασμα του χρόνου, οι Καμερούνεζοι απείχαν και πάλι... εκατοστά από το προβάδισμα.

Κι αυτό διότι στο 70΄ο Εκαμπί βρέθηκε σε θέση βολής, όμως το σουτ που εξαπέλυσε τράνταξε και πάλι το δοκάρι. Πλέον ήταν εμφανές πως γκολ... δύσκολα θα έμπαινε, γεγονός που προκάλεσε νεύρα μεταξύ των δυο ομάδων και ιδίως από την πλευρά της Αιγύπτου, με τον τεχνικό της ομάδας, Κάρλος Κεϊρόζ να διαμαρτύρεται έντονα στο φινάλε και να αποβάλλεται πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας.

Το 0-0 παρέμεινε στον φωτεινό πίνακα μέχρι το τέλος και δεν έμελλε να αλλάξει ούτε στην παράταση, με αποτέλεσμα ο ημιτελικός να οδηγηθεί στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι. Εκεί η Αίγυπτος βρήκε τον σωτήρα της στο πρόσωπο του Γκαμπάσκι, ο οποίος όπως και απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού, αποδείχθηκε καθοριστικός με δυο αποκρούσεις στις εκτελέσεις των Μουκουνί και Εκαμπί.

Κάπως έτσι, ο Αιγύπτιος κίπερ έδωσε τεράστιο προβάδισμα στην παρέα του Σαλάχ που σφράγισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της 6ης Φεβρουαρίου έπειτα και από την άστοχη εκτέλεση του Εντζιέ. Το τελικό σφύριγμα βρήκε τους Αιγύπτιους να ξεσπάνε σε έντονους πανηγυρισμούς και την ομάδα των Κούντε - Επασί (που παρέμειναν στον πάγκο) να τίθεται εκτός συνέχειας, με μοναδική παρηγοριά το ραντεβού με τη Μπουρκίνα Φάσο για τον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

