Ο Ερίκ Μπαϊγί επέλεξε να εκτελέσει πέναλτι για την Ακτή Ελεφαντοστού με... no-look, με αποτέλεσμα να νικηθεί από τον Αιγύπτιο τερματοφύλακα κα οι Ιβοριανοί να τα βάζουν τώρα μαζί του.

Ο διεθνής αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε εξαιρετικό παιχνίδι στους «16» του φετινού Copa Africa.

Είχε 97 επαφές με τη μπάλα, έκανε τις περισσότερες μακρινές μεταβιβάσεις (18), τις περισσότερες απομακρύνσεις (11), τα περισσότερα μπλοκαρίσματα σε τελικές αντιπάλων (4) και κέρδισε 3 εναέριες μονομαχίες, όμως, την κρίσιμη στιγμή... τα έκανε μαντάρα.

Ο Μπαϊγί επέλεξε να εκτελέσει με no-look και ο Μοχάμεντ Ελ Σενάουϊ κατάφερε ν' αποκρούσει, με το πέναλτι αυτό να είναι και το καθοριστικό όπως αποδείχθηκε για τον αποκλεισμό των Ιβοριανών με το 5-4 από την άσπρη βούλα...

