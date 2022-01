«Βόμβα» από τους ομίλους του φετινού Copa Africa, καθώς η υπερασπιζόμενη πρωταθλήτρια, Αλγερία αποχαιρέτησε ουραγός τη διοργάνωση, με επίλογο τη βαριά ήττα από την Ακτή Ελεφαντοστού (3-1). Πρωτιά για τους Ιβοριανούς, πρόκριση για Ισημερινή Γουϊνέα αλλά και... Κομόρες.

Εκτός Copa Africa από τους ομίλους η Αλγερία! Το απόλυτο φαβορί στα «χαρτιά» για το… repeat, μετά τον τίτλο του 2019, υποχρεώνεται να παραδώσει πρόωρα τα σκήπτρα της, ολοκληρώνοντας το γκρουπ ουραγός και με το πιο ισχυρό «χαστούκι» για το φινάλε. Η Ακτή Ελεφαντοστού υπέταξε με 3-1 την αγνώριστη και τρομερά δύστοκη επιθετικά ομάδα του Ριγιάντ Μαχρέζ και την έθεσε νοκ-άουτ, σφραγίζοντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στα χρονικά του θεσμού.

Οι κάτοχοι του τροπαίου τα είχαν κάνει… θάλασσα στα πρώτα δύο παιχνίδια και χρειάζονταν πάση θυσία τη νίκη για να περάσουν στα νοκ-άουτ. Η συνταγή ήταν γνωστή, το σύνολο του coach Μπελμαντί απειλούσε μπροστά, αλλά αδυνατούσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο και οι αμυντικές του αδυναμίες απέναντι σε έναν ισχυρότατο και ποιοτικό αντίπαλο όπως η Ακτή τιμωρήθηκαν χωρίς έλεος. Ο Φρανκ Κεσί στο 22’ από ασίστ του Νικολά Πεπέ και ο Σανγκαρέ από ασίστ του Οριέ στο 39’ έγραψαν το 2-0 στο ημίχρονο και ο εξτρέμ της Άρσεναλ πήρε τη σκυτάλη από τελική πάσα του Αλέ για το εμφατικό 3-0 στο 54’. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο σταρ της Αλγερίας και της Μάντσεστερ Σίτι, Μαχρέζ, έχασε πέναλτι στο 60ο λεπτό, επιβεβαιώνοντας τον νόμο του Μέρφι πως… αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει στραβά.

Το γκολ του Μπεντέμπκα στο 73’ δεν είχε το παραμικρό αντίκρισμα, αφού οποιαδήποτε ανατροπή κατέστη αδύνατη και από… τύχη και VAR η Αλγερία δεν μέτρησε και τέταρτο γκολ στο φινάλε, σε γκολ του Αλέ που ακυρώθηκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία κάτοχος του τίτλου τα τελευταία 30 χρόνια δεν είχε χάσει δύο ματς σε όμιλο!

Scenes at the Japoma Stadium in Douala as fans invade the pitch to take photos with the players but security quickly steps in to disperse them.



The Ivorian and Algerian players are now safely back to the dressing rooms and the fans back to the stands. #AFCON2021 pic.twitter.com/3mxp5PJSIL