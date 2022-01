Δραστικά μέτρα από την κυβέρνηση του Καμερούν, η οποία ανακοίνωσε την αναστολή όλων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων μετά τις 14:00 προκειμένου να ενθαρρύνει την παρουσία κόσμου στους αγώνες του Copa Africa!

Οι εικόνες του στοιχειωμένου «Stade d'Olembé» που φιλοξένησε την αναμέτρηση Καμερούν - Αιθιοπία είναι κάτι περισσότερο από ενδεικτικές.

Η παρουσία των θεατών κινήθηκε από ισχνά έως μηδαμινά επίπεδα, με την κυβέρνηση των Καμερουνέζων να διαπιστώνει σταδιακά πως τα αυστηρά μέτρα κατά του κορονοϊού έχουν αποθαρρύνει την μαζική προσέλευση στα γήπεδα.

Παρόλα αυτά οι αρμόδιοι σκαρφίστηκαν την πιο «τρελή» ιδέα για να αντιστρέψουν την κατάσταση! Όπως ανακοινώθηκε επισήμως, αρχής γενομένης από τις 17 Γενάρη όλες οι επαγγελματικές δραστηριότητες του δημοσίου και η λειτουργία των σχολείων θα αναστέλλονται μετά τις 14:00 τις μέρες διεξαγωγής αγώνων του Copa Africa, σε μια κυβερνητική απόφαση που πάρθηκε με γνώμονα τον ελεύθερο χρόνο των πολιτών και... συνάμα τα γεμάτα γήπεδα.

Άλλωστε οι εικόνες των άδειων σταδίων στις πρώτες δυο αγωνιστικές της διοργάνωσης έχουν πλήξει σε σημαντικό βαθμό την εικόνα του Καμερούν και οι ιθύνοντες αποφάσισαν να πάρουν δραστικά μέτρα προκειμένου να δώσουν νέα πνοή στην υπόθεση.

«Μετά από πολύ υψηλές οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Κυβέρνησης ενημερώνει την εθνική κοινότητα ότι, κατά τις ημέρες των αναμετρήσεων της CAN, σχολικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται από τις 7:30 π.μ. έως τη 13:00, ενώ οι επαγγελματικές δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται από τις 7:30 π.μ. έως τις 2 μ.μ. Το μέτρο αυτό θα ισχύει στον δημόσιο τομέα από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου έως τις 4 Φεβρουαρίου» ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

🇨🇲 CAF have enforced the requirement of vaccine + test.



Therefore few spectators at Olembe 10 minutes before the start of Cameroon vs Ethiopia.#AFCON2021



[📸 @BusterEmil] pic.twitter.com/r1DiFXdMfa