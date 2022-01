Το Μάλι οριστικά και αμετάκλητα είναι ο νικητής του αγώνα... φαρσοκωμωδία απέναντι στην Τυνησία, όπου ο ρέφερι αρχικά τελείωσε το ματς στο 85', μετά στο 89' και αργότερα οι διαμαρτυρόμενοι δεν ξαναβγήκαν στο γήπεδο.

Το Copa Africa προσφέρει στιγμές απείρου κάλλους αυτές τις μέρες με όλα τα περίεργα που συμβαίνουν στην αφρικανική ήπειρο και τη διοργάνωση που διεξάγεται και προσελκύει το ενδιαφέρον λόγω και της συμμετοχής αστέρων των ευρωπαϊκών κλαμπ.

Στο ματς της Τυνησίας με το Μάλι, ο ρέφερι – για τον οποίο κυκλοφόρησε πως υπέστη θερμοπληξία και ήθελε να λήξει το ματς – αρχικά σφύριξε για το φινάλε στο... 85' και έπειτα έκανε νέα γκάφα στο 89'.

Οι Τυνήσιοι παραπονέθηκαν έντονα, ο διαιτητής θεώρησε πως έπραξε το σωστό και αρκετή ώρα αργότερα όταν πλέον είχαν ολοκληρωθεί και οι συνεντεύξεις Τύπου και τα flash interviews πάρθηκε η απόφαση να ξαναβγουν οι ομάδες στο γήπεδο!

Εκεί παρουσιάστηκε μόνο το Μάλι, η Τυνησία απείχε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, έκανε ένσταση κατά του κύρους του αγώνα, όμως, η αφρικανική Ομοσπονδία αποφάσισε πως δεν υπάρχει περίπτωση επανάληψης της αναμέτρησης.

😳 The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



😡 Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK