Ο Γκάρι Ροντρίγκες ξεκινά βασικός για δεύτερο σερί ματς με το Πράσινο Ακρωτήρι, αυτή τη φορά απέναντι στη Μπουρκίνα Φάσο.

Με τον Γκάρι Ροντρίγκες στην αρχική 11άδα θα παραταχθεί το Πράσινο Ακρωτήρι κόντρα στην Μπουρκίνα Φάσο, για τη 2η αγωνιστική του Copa Africa. Η ομάδα του εξτρέμ του Ολυμπιακού ψάχνει το δεύτερο τρίποντο που θα της εξασφαλίσει και μαθηματικά το εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης και θα έχει για οδηγό τη νικηφόρο πρεμιέρα κόντρα στην Αιθιοπία (1-0).

Ο 31χρονος παίκτης των Ερυθρολεύκων αγωνίστηκε για 68 λεπτά στην 1η αγωνιστική, μοιράζοντας, μάλιστα, την ασίστ στο γκολ που έκρινε την αναμέτρηση από τον Ταβάρες.

